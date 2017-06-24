Дьемерси МБОКАНИ: «Олимпиакос не сумел договориться с Динамо»

Нападающий киевского «Динамо» Дьемерси Мбокани — о несостоявшемся трансфере в греческий «Олимпиакос».

— Все дело в том, что «Олимпиакос» не сумел договориться с киевским «Динамо». Моя маленькая травма не помешает мне играть. В течение двух лет мои колени выдерживали нагрузки в английской Премьер-лиге. Вы думаете, что в «Норвиче» или «Халл Сити» другие медицинские тесты? В Англии физические нагрузки значительно выше, чем в Греции. Греческие СМИ заставляют людей верить людей в то, что я уже потерян для футбола.

Но я пошел на большие финансовые уступки, чтобы играть в «Олимпиакосе», чтобы работать вместе с Бесником Хаси. В аэропорту и в городе я чувствовал, что поклонниики любят меня. Я хотел бы выступать в Лиге чемпионов, но теперь я разочарован, — сказал Мбокани в интервью порталу Dhnet.be.

Напомним, ранее сообщалось, что Мбокани провалил медосмотр в «Олимпиакосе».