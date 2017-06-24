Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Ищенко, Карасюк и Бандура тренируются с Вересом

Футболисты «Стали» могут продолжить карьеру в ровенском клубе

  • 24.06.2017 14:10
  • 583 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Сталь. Александр Бандура
© ФК Сталь. Александр Бандура

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Стали» Николай Ищенко, Роман Карасюк и Александр Бандура тренируются с «Вересом». Вероятно, игроки продолжат карьеру в ровенском клубе.

Кроме того, в составе «Вереса» есть еще два потенциальных новичка. Это братья Евгений и Геннадий Пасичи из ахтырского «Нефтяника».

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.