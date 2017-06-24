Ищенко, Карасюк и Бандура тренируются с Вересом

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Стали» Николай Ищенко, Роман Карасюк и Александр Бандура тренируются с «Вересом». Вероятно, игроки продолжат карьеру в ровенском клубе.
Кроме того, в составе «Вереса» есть еще два потенциальных новичка. Это братья Евгений и Геннадий Пасичи из ахтырского «Нефтяника».
Источник — Sport.ua
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