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Йоахим ЛЕВ: «Желаю России победы над Мексикой»

Главный тренер сборной Германии считает, что выход в полуфинал создаст положительный фон в стране

  • 24.06.2017 13:49
  • 590 просмотров
  • 10 комментария
Метки
Спорт-Экспресс. Йоахим Лёв
© Спорт-Экспресс. Йоахим Лёв

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев в преддверии матча группового турнира Кубка конфедераций-2017 с Камеруном подчеркнул, что эта встреча для его подопечных станет непростой. При этом специалист отметил, что национальная команда уже добилась результата, который превзошел ее ожидания.

– Времени на подготовку после матча с Чили у нас минимум, – начал Лев. – Только сегодня есть возможность провести полноценную тренировку. Шансы выйти в плей-офф есть у всех четырех команд, поэтому нас ждет непростое испытание.

Главное – выйти в полуфинал. На самом деле тот факт, что мы имеем хорошие шансы на первое место, – это больше, чем мы ожидали. Результат с Чили нас более чем устроил.

– С кем хотели бы сыграть в полуфинале?
– Подождите, мы еще никуда не вышли. А вообще желаю России успеха в матче с Мексикой. Выход в полуфинал создаст положительный фон в стране перед чемпионатом мира. Обязательно посмотрю сегодня игру.

Источник — Спорт-Экспресс в России

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Комментарии
    Serhiy (Миколаїв)
      Serhiy (Миколаїв), 24.06.2017 13:56
    -3
    Фашист поддержал фашистов.
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    Alexey Kudryavtsev
      Alexey Kudryavtsev, 24.06.2017 13:57
    -6
    Репект за поддержку.
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    Alexey Kudryavtsev
      Alexey Kudryavtsev, 24.06.2017 13:59
    -5
    Serhiy (Миколаїв), 24.06.2017 13:56
    Фашист поддержал фашистов.
    А если бы поддержал бы Украину то смысл бы не поменялся бы
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    Serhiy (Миколаїв)
      Serhiy (Миколаїв), 24.06.2017 14:03
    +6
    В России, только смерть Путина, может создать положительный фон.
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    Tyigena
    Tyigena, 24.06.2017 14:04
    0
    Йоахим ЛЕВ: «Желаю России победы над Мексикой»
    сказал это Йоахимушка и стал сразу у Герхардушки Шредера,замом на трубе Nord Stream AG
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    Tyigena
    Tyigena, 24.06.2017 14:06
    +1
    вот меняються лица Alexey Kudryavtsev-слава новогорская и так далее-но смысл не меняеться-все те же на манеже!
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    vovavovik
    vovavovik, 24.06.2017 14:12
    0
    Лев яєць перенюхав...і не тільки своїх
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    deN_92
      deN_92, 24.06.2017 14:13
    +4
    бо німцям легше з ними буде грати в півфіналі, ніж з Мексикою))
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    Юрий Алпатов
    online
    Юрий Алпатов, 24.06.2017 14:27
    0
    Зрадник)))), везде зрада)))).
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    антиМордва
      антиМордва, 24.06.2017 14:55
    0
    Звичайний німецький прагматизм. Проти Португалії або Мексики доведеться викладатись на всі 100%, а проти мокшей можна виставити найслабший склад і він пішки розкатає Парашу, навіть не спітнівши
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