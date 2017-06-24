Йоахим ЛЕВ: «Желаю России победы над Мексикой»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев в преддверии матча группового турнира Кубка конфедераций-2017 с Камеруном подчеркнул, что эта встреча для его подопечных станет непростой. При этом специалист отметил, что национальная команда уже добилась результата, который превзошел ее ожидания.

– Времени на подготовку после матча с Чили у нас минимум, – начал Лев. – Только сегодня есть возможность провести полноценную тренировку. Шансы выйти в плей-офф есть у всех четырех команд, поэтому нас ждет непростое испытание.

Главное – выйти в полуфинал. На самом деле тот факт, что мы имеем хорошие шансы на первое место, – это больше, чем мы ожидали. Результат с Чили нас более чем устроил.

– С кем хотели бы сыграть в полуфинале?

– Подождите, мы еще никуда не вышли. А вообще желаю России успеха в матче с Мексикой. Выход в полуфинал создаст положительный фон в стране перед чемпионатом мира. Обязательно посмотрю сегодня игру.