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Шахтер готовится к сбору в Германии

Донецкая команда провела тренировку на киевской базе «Святошин»

  • 24.06.2017 13:37
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ФК Шахтер Донецк
© ФК Шахтер Донецк

Подходит к концу первый этап подготовки «Шахтера» к новому сезону.

24 июня чемпионы Украины провели заключительное занятие на киевской базе «Святошин». Завтра команде объявлен выходной, а в понедельник, 26 июня, «горняки» отправятся на сбор в Германию. Вылет назначен на 9:30.

Тренерский штаб дончан постепенно увеличивает нагрузку. Сегодняшняя сессия получилась весьма интенсивной. После разминки футболистов поделили на группы: часть игроков работала под руководством Паулу Фонсеки, остальные занимались с Нуну Кампушем. Завершилась тренировка беговыми упражнениями.

Источник — ФК Шахтер

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