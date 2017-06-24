Шахтер готовится к сбору в Германии

Подходит к концу первый этап подготовки «Шахтера» к новому сезону.

24 июня чемпионы Украины провели заключительное занятие на киевской базе «Святошин». Завтра команде объявлен выходной, а в понедельник, 26 июня, «горняки» отправятся на сбор в Германию. Вылет назначен на 9:30.

Тренерский штаб дончан постепенно увеличивает нагрузку. Сегодняшняя сессия получилась весьма интенсивной. После разминки футболистов поделили на группы: часть игроков работала под руководством Паулу Фонсеки, остальные занимались с Нуну Кампушем. Завершилась тренировка беговыми упражнениями.