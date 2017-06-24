Теодорчик отказался играть за российские клубы

Спортивный директор «Андерлехта» Герман ван Хольсбек заявил, что нападающий клуба Лукаш Теодорчик отказался от перехода в Россию. 26-летний поляк, в 2014 - 2016 годах выступавший за киевское «Динамо», в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Бельгии. В 38 матчах он забил 22 гола.

- К Лукашу проявляют интерес многие команды, но он уйдет только в хороший клуб за те деньги, что мы требуем за него, - приводит Voetbal Belgie слова ван Хольсбека. - В игроке заинтересованы три российских клуба. В их число входит и «Ахмат», но Теодорчик туда не перейдет.