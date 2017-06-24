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Филипп БУДКОВСКИЙ: «В Анжи оставаться не планирую»

Украинский форвард ищет варианты продолжения карьеры

  • 24.06.2017 13:16
  • 220 просмотров
  • 1 комментария
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ФК Анжи. Филипп Будковский
© ФК Анжи. Филипп Будковский

Нападающий донецкого «Шахтера» и сборной Украины Филипп Будковский рассказал о том, что не хочет продлевать аренду в «Анжи», но и на сборы с «горняками» его не берут.

«В «Анжи» оставаться я не планирую. Был вариант продлить аренду в махачкалинском клубе еще на один год, но я отказался от него. На сборы с «Шахтером» я не поеду, поэтому буду искать другие варианты. Пока что не могу сказать, где продолжу карьеру, так как конкретных предложений, кроме «Анжи», сейчас нет», - рассказал Будковский.

Филипп Будковский последний сезон провел в махачкалинском «Анжи». За российский клуб он сыграл в 27 матчах и забил 4 гола. При этом зимой Филипп возвращался в стан «Шахтера», продлил контракт с донецким клубом на 3,5 года, но в итоге не пригодился Пауло Фонсеке и вернулся в «Анжи».

Источник — Footboom

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Комментарии
    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 24.06.2017 13:31
    +1
    ... і варто було заради такого лайна жертвувати грою в єврокубках та карєрою в збірній?
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