Филипп БУДКОВСКИЙ: «В Анжи оставаться не планирую»

Нападающий донецкого «Шахтера» и сборной Украины Филипп Будковский рассказал о том, что не хочет продлевать аренду в «Анжи», но и на сборы с «горняками» его не берут.

«В «Анжи» оставаться я не планирую. Был вариант продлить аренду в махачкалинском клубе еще на один год, но я отказался от него. На сборы с «Шахтером» я не поеду, поэтому буду искать другие варианты. Пока что не могу сказать, где продолжу карьеру, так как конкретных предложений, кроме «Анжи», сейчас нет», - рассказал Будковский.

Филипп Будковский последний сезон провел в махачкалинском «Анжи». За российский клуб он сыграл в 27 матчах и забил 4 гола. При этом зимой Филипп возвращался в стан «Шахтера», продлил контракт с донецким клубом на 3,5 года, но в итоге не пригодился Пауло Фонсеке и вернулся в «Анжи».