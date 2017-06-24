Ротань забил первый мяч за Славию

Капитан сборной Украины Руслан Ротань отыграл 80 минут в контрольном поединке пражской Славии с Викторией из Жижкова.
Сегодня состоялся товарищеский матч, в котором Славия встречалась с Викторией из Жижкова. Капитан сборной Украины Руслан Ротань, который находится на смотринах в пражской команде, под 22-м номером вышел в стартовом составе на свою привычную позицию в центре полузащиты с капитанской повязкой! Действовал наш футболист очень уверенно. Раздавал острые передачи, «кусал» соперников, подавал угловые, пробивал опасные штрафные… Более того, на 27-й минуте встречи партнеры доверили ему исполнять пенальти. Украинец с одиннадцатиметровой отметки не промахнулся, сравняв счет в поединке, который, в итоге, завершился победой пражан со счетом 2:1. Руслан провел на поле 80 минут.
Источник — zbirna.com
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Молодець
А взагалі в футболі таке коли-небудь бувало ?
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