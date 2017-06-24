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Ротань забил первый мяч за Славию

Пражская команда победила «Викторию»

  • 24.06.2017 12:46
  • 763 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Славия. Руслан Ротань
© ФК Славия. Руслан Ротань

Капитан сборной Украины Руслан Ротань отыграл 80 минут в контрольном поединке пражской Славии с Викторией из Жижкова.

Сегодня состоялся товарищеский матч, в котором Славия встречалась с Викторией из Жижкова. Капитан сборной Украины Руслан Ротань, который находится на смотринах в пражской команде, под 22-м номером вышел в стартовом составе на свою привычную позицию в центре полузащиты с капитанской повязкой! Действовал наш футболист очень уверенно. Раздавал острые передачи, «кусал» соперников, подавал угловые, пробивал опасные штрафные… Более того, на 27-й минуте встречи партнеры доверили ему исполнять пенальти. Украинец с одиннадцатиметровой отметки не промахнулся, сравняв счет в поединке, который, в итоге, завершился победой пражан со счетом 2:1. Руслан провел на поле 80 минут.

Источник — zbirna.com

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Комментарии
    Jeck
    online
      Jeck, 24.06.2017 13:21
    +4
    З капітанською пов'язкою в першому матчі за нову команду ?
    Молодець
    А взагалі в футболі таке коли-небудь бувало ?
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