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Соболь и Матвиенко тренируются с дублем Шахтера

Судьба футболистов определится в ближайшее время

  • 24.06.2017 12:11
  • 531 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Эдуард Соболь
© ФК Шахтер Донецк. Эдуард Соболь

Судьба защитников национальной команды Эдуарда Соболя и Николая Матвиенко решится в ближайшее время.

Уверенная игра в отборочном турнире ЧМ-2018 двух левых защитников сборной Украины — Эдуарда Соболя и Николая Матвиенко — судя по всему,  убедила всех, кроме главного тренера Шахтера Паулу Фонсеки. Несмотря на то, что на левом фланге обороны горняков конкуренция, как таковая, отсутствует, португальский специалист, по всей видимости, вообще не рассчитывает на этих футболистов. В настоящий момент Соболь и Матвиенко тренируются с молодежным составом оранжево-черных.

В ближайшее время судьба этих игроков должна прояснится. Мы уже сообщали, что Соболя готов арендовать турецкий Фенербахче, а Матвиенко может продолжить свою карьеру в одном из клубов немецкой бундеслиги. В минувшем сезоне Соболь выступал за Зарю, а Матвиенко — за Карпаты.

Источник — zbirna.com

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Комментарии
    Юрий Алпатов
    Юрий Алпатов, 24.06.2017 12:35
    +2
    Честно смешно получается азеведо который не играет сильнее сборников???
    Жалко пацанов. Могли попробовать себя в лч.
    А еще смешнее читать о том какие мы могучие мы можем выйти с группы.
    С кем выйти???, если сборники не нужны.
    Странно.
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    serge1234
    online
      serge1234, 24.06.2017 12:39
    +1
    Прогрессируют ребята, рад за них. Вон как Вася Кобин напрогрессировал, хоть сейчас в сборную
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