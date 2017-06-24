Соболь и Матвиенко тренируются с дублем Шахтера

Судьба защитников национальной команды Эдуарда Соболя и Николая Матвиенко решится в ближайшее время.

Уверенная игра в отборочном турнире ЧМ-2018 двух левых защитников сборной Украины — Эдуарда Соболя и Николая Матвиенко — судя по всему, убедила всех, кроме главного тренера Шахтера Паулу Фонсеки. Несмотря на то, что на левом фланге обороны горняков конкуренция, как таковая, отсутствует, португальский специалист, по всей видимости, вообще не рассчитывает на этих футболистов. В настоящий момент Соболь и Матвиенко тренируются с молодежным составом оранжево-черных.

В ближайшее время судьба этих игроков должна прояснится. Мы уже сообщали, что Соболя готов арендовать турецкий Фенербахче, а Матвиенко может продолжить свою карьеру в одном из клубов немецкой бундеслиги. В минувшем сезоне Соболь выступал за Зарю, а Матвиенко — за Карпаты.