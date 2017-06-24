Александр ИЩЕНКО: «Вратарь помог команде, а команда помогла вратарю»

На протяжении всей финальной части ДЮФЛУ среди команд U-16 за выступлениями юных динамовцев следил и поддерживал их в Запорожье старший тренер ДЮФШ «Динамо» Александр Ищенко. После окончания финального матча и завоевания трофея подопечными Андрея Анненкова Александр Алексеевич подвел итог выступлению «Динамо» U-16 в финальной части.

- Самое главное – это то, что сегодня не было сомнений в победе динамовцев, по ходу всей игры команда имела хорошее игровое преимущество и не дала соперникам никаких шансов отыграться, забив свои мячи. Хотя в конце встречи команда из Запорожья предпринимала очень активные шаги, стремясь забить хотя бы мяч престижа. Но наши ребята – молодцы, они строго отработали в обороне. Порадовал и вратарь Валентин Моргун. Сегодня он показал эталон спокойствия и подобрал все мячи, которые летели к воротам, уверенно действуя на выходах. Он помог команде, а команда помогла ему.

- Одну из ключевых ролей сыграло появление Викентия Волошина на позиции центрального нападающего…

- Это был тактический ход Андрея Анненкова, стремление разнообразить игру команды в атаке, потому что Иван Дероган – это игрок чисто таранного типа, а Викентий – более разноплановый игрок, игрок мыслящий, креативщик. Это решение себя оправдало. Не может не радовать, что он забивает уже четвертый мяч головой.

- Удержать чемпионство всегда сложнее, чем добыть. За счет чего команде удалось удержаться на вершине, учитывая, что за год существенно вырос уровень соперников?

- Думаю, что решающий фактор – участие нашей команды в международных турнирах. Последний турнир, который ребята выиграли в Тбилиси – турнир памяти Виталия Дараселия – показал, что команда психологически устойчива, она с удовольствием играет против соперников самого высокого уровня. Думаю, тот путь, который мы выбрали, решение руководства, Игоря Михайловича Суркиса лично, о том, чтобы участвовать в турнирах такого уровня, вне всяких сомнений принесет пользу.

- «Динамо» прошло турнирную дистанцию финальной части не очень ровно, с чем это может быть связано?

- Не стоит забывать, что это дети. В первой игре с «Металлургом» они немного недонастроились и увидели, что стоя никого не обыграешь. Такие матчи бывают, даже если взять национальную сборную страны, игру против Мальты. Это наглядный пример того, что компонент психологической подготовки играет одну из самых важных ролей при подготовке футболистов, команды. Мы над этим работаем, и для нас это тоже своего рода урок.

- Как вы оцените уровень организации финального турнира?

- Пожалуй, организация и качество полей здесь самого высокого качества за все шесть лет, что я присутствовал на финалах ДЮФЛУ. Остальные моменты – питание и размещение – тоже на высоком уровне, были предоставлены лучшие в городе гостиницы. Снимаю шляпу перед городскими властями Запорожья, организаторами турнира. Все было на самом высоком уровне. На финал пришло много зрителей, замечательная атмосфера на стадионе – все это не может не радовать! Хочется верить, что футбол в Запорожье будет развиваться.

- Грядут ли изменения в стратегии, концепции развития ДЮФШ «Динамо» в связи с окончанием контракта Альберто Босха?

- Одной фразой на этот вопрос не ответишь, об этом нужно говорить более предметно, обстоятельно. Нужно проанализировать положительные моменты, скажем так, украинской школы подготовки, а также те, которые мы позаимствовали у испанской школы. Мы внимательно все анализировали, почерпнули много положительных моментов, которые мы перенесем в наш тренировочный процесс и извлечем из этого опыта пользу.