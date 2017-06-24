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Максим ШАЦКИХ: «Мог перейти в Ньюкасл, Вест Хэм или Галатасарай»

Экс-форвард «Динамо» рассказал о своей карьере

  • 24.06.2017 11:31
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Sport.ua. Максим Шацких
© Sport.ua. Максим Шацких

Лучший бомбардир чемпионата Украины за историю тренер «Динамо» Максим Шацких рассказал Чемпіону о деградации Ринкона, предложениях от европейских клубов и будущих трансферах киевлян.

— По завершении карьеры футболиста не было сомнений относительно будущей профессии, сразу выбрали тренерское ремесло?
— Никаких сомнений не было, хотел двигаться только в этом направлении — работать тренером. Я в футболе с шести лет. И за это время никогда не думал его бросать.

— Работа какого современного тренера вам импонирует? На кого будете равняться?
— Кумиров у меня нет ни среди футболистов, ни среди тренеров. У каждого наставника что-то можно позаимствовать. Импонирует работа тренеров «Барселоны». Но это мнение не тренера, а зрителя. Каталонцы показывают зрелищный футбол. А как специалист, я понимаю, что для этой схемы у «Барселоны» есть необходимый набор исполнителей, и далеко не каждая команда сможет играть так, как каталонцы. В каждой стране есть свои особенности игры. В Англии, Германии, Италии, Испании футбол очень разный. Мне нравится атакующая, зрелищная игра.

— К кому бы хотели попасть на стажировку?
— С радостью поехал бы в «Баварию», «МанСити», «Барселону», «Реал». То есть, поехал бы в клубы-гранды, в которых работают опытные наставники. У них много чему можно научиться.

— Вообще трудно попасть на стажировку в ведущие клубы мира?
— Не знаю точно, я нигде еще не был. Но вот Александр Николаевич Хацкевич, другие ребята ездили, и никаких проблем не было. Мне кажется, попасть к кому-то на стажировку — это не проблема. Гранды же особенно ничего не скрывают. Главное, иметь время и вдохновение.

— Это бесплатная услуга?
— Наверное, да. Но я не уверен.

— Немало украинских футболистов играют в Европе, а вот наших тренеров там нет. Почему нет на них спроса? Только Виктор Скрипник работал в топ-чемпионате…
— Виктор Скрипник ведь много лет играл в «Вердере», а затем прошел практически все ступени клубного тренера — от наставника детских команд до тренера главной команды клуба. Поэтому считать его «нашим» можно разве что по паспорту, а так — он здесь нигде не работал.

В тренерском ремесле главное — это результат и качество игры. А в украинском футболе сейчас непростые времена, уровень футбола упал. Кроме того, за границей много хороших специалистов. Поэтому, люди смотрят, стоит ли кого-то издалека звать, если рядом есть свои специалисты. В будущем все будет зависеть от того, как наши наставники будут себя проявлять. Во всем мире не только за футболистами следят, но и за тренерами. Надеюсь, в ближайшем будущем и наши специалисты будут работать в топ-чемпионатах.

— Очень важным в этом контексте является знание иностранного языка. Как у вас с английским?
— Очень интенсивно изучаю английский. Сейчас знаю на школьном уровне. Конечно, за границей нигде с голоду не умру, смогу коротко объяснить, что я хочу. Но это недостаточный уровень. Поэтому сейчас занялся этим вопросом.

— Кстати, никогда не жалели, что не поиграли в Европе? Варианты были?
— Варианты были, но я никогда ни о чем не жалею. Я тоже был не в последнем клубе, выступал за гранд. Здесь все мое — душа, сердце, жизнь. Все связано с «Динамо». Да, предложения были, но как бы там сложилось — никто не знает. Могло бы все хорошо пройти, а могли бы возникнуть проблемы. Плохих примеров куча.

— Куда звали?
— Были варианты с «Ньюкаслом», «Вест Хэмом», затем, в 2008 году, был вариант с «Галатасараем».

— Вы упомянули о «плохих примерах». Почему их так много сейчас? Никто не может заиграть в Европе…
— Очень важна ментальность. Не думаю, что есть проблемы с отношением к работе. Наши ребята работают не хуже, чем европейцы. Другое дело, что за границей к легионерам другое отношение, им ничего не прощают, не дают поблажек.

В Украине к иностранцам другое отношение. Если на легионера потратили большие деньги, то он просто должен играть. А там на каждой тренировке, на каждой игре ты должен доказывать свой уровень. Дашь слабинку — и сразу сядешь на скамейку запасных. Там никого не интересует, за сколько тебя приобрели и какая у тебя зарплата. В Украине несколько иначе. Если купили за приличные деньги, его нужно выпускать на поле. В этом проблема.

Да и уровень чемпионата имеет значения. В Европе чемпионаты более конкурентные. А у нас не простые времена, уровень команд упал. От этого страдают клубы, сборная, футболисты. С каждым годом у нас все меньше игроков высокого уровня.

— Казалось бы, все логично: приобрели футболиста, он должен вложении в него деньги отрабатывать, а не «отбывать номер». Почему в Украине иначе?
— Все зависит от команды, попал футболист в «свою струю» или нет. Главное — это найти свою команду. Бывает так, что в своей стране, в своем чемпионате футболист выглядел очень прилично, а у нас он теряется, не понимает, что от него требуют. Могут быть проблемы с менталитетом, адаптацией. Хотя нашим за рубежом времени на адаптацию не дают. А иностранцы в Украине нуждаются в этом.

К примеру, Теодорчик нашел свою команду — «Андерлехт». Ему подходит стиль игры, уровень команды. Если убрать его в команду немного высшего уровня, скажем, в Испанию, Англию, он может там «раствориться» и исчезнуть. «Андерлехт» его команда, он там забивает едва ли в каждом матче.

— Хорошо, Испания и Англия это топ-чемпионаты, но уровень украинского и бельгийского первенств сопоставимы…
— У нас первые 3-4 команды уровнем выше, чем в чемпионате Бельгии. Но, повторяю, нужно найти свою команду. Здесь от Теодорчика требовалось несколько иное, чем там. У каждой команды есть свои схемы и тактики, и под это подбираются люди. В «Андерлехте» более силовой футбол, а Теодорчик человек штрафной. Здесь другая схема игры и тактика, здесь требуется более разносторонне действовать. Слава Богу, Теодорчик нашел свою команду.

— Кто еще на вашей памяти из иностранцев подавал большие надежды, но после переезда в Украину затихал?
— Диего Ринкон, когда был здесь один, показывал невероятный футбол. Он очень высокого уровня футболист — рослый, мощный, техничный. Но приехал второй-третий его земляк, и все изменилось. Сначала он был сфокусирован на работе, а потом… У них, у бразильцев, такая ментальность. Когда их собирается несколько, то они забывают о работе.

— Какие функции вы будете выполнять в штабе Александра Хацкевича? Какая ваша зона ответственности?
— У нас одна зона ответственности. За результат отвечает весь тренерский штаб. Бесспорно, мне импонирует работа с атакующей группой игроков. Но у нас такого нет, что Олег Романович Лужный будет работать с защитниками, а я с нападающими. Нет, мы работаем вместе, советуемся.

— Как относитесь к критике? Готовы к тому, что журналисты, эксперты будут критиковать работу наставников «Динамо»?
— Пусть критикуют, это их проблемы. Наша задача — показывать качественную игру и добиваться результата. Если мы это будем делать, то все критики заткнутся и станут думать, о чем бы еще поговорить. Я критику нормально воспринимаю. Но она должна быть по делу, а не просто для колебания воздуха. Я же не маленький мальчик и понимаю когда все хорошо, а когда есть проблемы. В интернете не читаю всякую чушь. Чего и другим желаю — не тратьте свое время на бред.

— А чего больше в украинских СМИ: колебания воздуха или критики «по делу»?
— Хватает и того, и другого. Просто если человек футбол видела с трибуны или вертолета и начинает что-то рассказывать и показывать… Это то же самое, если бы я сейчас начал анализировать какие-то химические исследования и рассказывать, как там что нужно делать. Это такое дело. В каждой программе должны быть специалисты. И если человек поиграл, следит за тенденциями в футболе, то почему бы его не послушать…

— Понимаю, конкретно вы не скажете. Но в целом, «Динамо» будет активно работать на трансферном рынке? Уже обсуждали этот вопрос?
— Активно — неактивно, я этого не скажу. Но, действительно, есть позиции, которые требуют усиления. Посмотрим, как оно будет. Плюс у нас есть свои молодые воспитанники. Будем смотреть на сборе. И селекционная группа работает с утра до ночи в поисках нужных нам исполнителей. В каждой команде должна быть конкуренция. Если ее нет, ни один футболист не будет прогрессировать. А когда кто-то «дышит в спину», все иначе, человек более мотивирован работать. Такова человеческая природа.

Роман БОЙКО

Источник — Динамо Киев от Шурика

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