Жуниор МОРАЕС: «Вернусь в Киев и помогу Динамо»

Вчера нападающий «Динамо» Жуниор Мораес попрощался с китайский клубом «Тяньцзинь Цюаньцзянь», цвета которого он в последнее время защищал на правах аренды.
- Я очень благодарен клубу, и в восторге от тех слов, которые мне сказал такой прославленный профессионал, как Каннаваро. Я очень доволен его заботой. Моя история с этим клубом заканчивается, но он всегда будет в моем сердце.
Мои бомбардирские достижения в чемпионате Украины? Я не ожидал такого результата. Было приятно закончить сезон с таким количеством голов. Это дает мне еще больше мотивации, чтобы вернуться в Киев и помочь команде с ее задачами, - сказал Мораес в интервью Terra.
Источник — Динамомания
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