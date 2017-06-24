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Жуниор МОРАЕС: «Вернусь в Киев и помогу Динамо»

Форвард возвращается из аренды в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

  • 24.06.2017 11:22
  • 661 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Жуниор Мораес
© ФК Динамо Киев. Жуниор Мораес

Вчера нападающий «Динамо» Жуниор Мораес попрощался с китайский клубом «Тяньцзинь Цюаньцзянь», цвета которого он в последнее время защищал на правах аренды.

- Я очень благодарен клубу, и в восторге от тех слов, которые мне сказал такой прославленный профессионал, как Каннаваро. Я очень доволен его заботой. Моя история с этим клубом заканчивается, но он всегда будет в моем сердце.

Мои бомбардирские достижения в чемпионате Украины? Я не ожидал такого результата. Было приятно закончить сезон с таким количеством голов. Это дает мне еще больше мотивации, чтобы вернуться в Киев и помочь команде с ее задачами, - сказал Мораес в интервью Terra.

Источник — Динамомания

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Комментарии
    endi_vilch_95
      endi_vilch_95, 24.06.2017 11:36
    0
    Обычно после возвращения в клуб, игрок уже не ту игру показывает, как хотелось бы, но посмотрим, что оно будет
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    airwolf77
      airwolf77, 24.06.2017 11:43
    +1
    форвард штрафной площадки с хорошим ударом. ...ему подносщики " снарядов" нужны хорошие
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