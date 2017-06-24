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Сергей РЕБРОВ: «Игроки Динамо в Аль-Ахли? Ничего нельзя исключать»

Украинский специалист поделился ожиданиями от работы в аравийском клубе

  • 24.06.2017 10:32
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Sport.ua. Сергей Ребров
© Sport.ua. Сергей Ребров

Новый тренер «Аль-Ахли» Сергей Ребров рассказал новом месте работы и отношении супруги к переезду на Арабский Восток.

- Сергей Станиславович, очень резкая смена векторов: из Украины – на Арабский Восток. Насколько неожиданным это было для вас самого?
- Предложение из Саудовской Аравии поступило сравнительно недавно, и я оказался перед непростым выбором. Но после того как мне несколько раз звонили из «Аль-Ахли» и подолгу со мной разговаривали, интересовались моим видением футбола, мнением о развитии команды, мне самому стало интересно попробовать себя в таком серьезном проекте. Поверьте, в арабском мире и вообще в Азии это очень известный и уважаемый клуб. У них большие амбиции, они хотят развиваться, успешно выступать не только в своем чемпионате, но и в азиатской ЛЧ. Это меня в первую очередь и привлекло. Потому что для меня не важно, в какой стране клуб, главное – чтобы он развивался и ставил максимальные цели. В последнем чемпионате они, увы, проиграли первое место, но в позапрошлом сезоне были чемпионами. Сейчас вышли в 1/4 ЛЧ, где в августе предстоит встреча с иранским «Персеполисом».

- Когда приступаете к работе?
- В начале июля на пару дней прилечу в Джедду, чтобы познакомиться с командой. Потом вылетаем на сбор в Австрию, где пробудем почти месяц. А новый чемпионат Саудовской Аравии начнется 10 августа.

- Может ли в «Аль-Ахли» перейти кто-то из игроков «Динамо»?
- Ничего нельзя исключать (улыбается). В чемпионате Саудовской Аравии команда может иметь в составе четырех иностранцев, один из них должен быть из Азии. Насколько я могу судить по тем матчам «Аль-Ахли», которые уже просмотрел, легионеры там достаточно высокого уровня. Но только лишь придя в команду, познакомившись с игроками и поняв трансферную политику клуба, я смогу ответить на вопросы по составу.

- 11 лет назад, почти день в день, вы забили Саудовской Аравии на чемпионате мира...
- Не думаю, что тут есть какая-то связь. Хотя, по словам моего агента Шандора Варги, в то время как раз работавшего в Саудовской Аравии, после того гола у тамошних клубов возник ко мне большой интерес. С представителями команд я, конечно, не общался, однако, как уверял Шандор, они очень хотели видеть у себя футболиста Реброва (с улыбкой). Но я тогда играл за «Динамо», и у меня не было желания что-то менять, тем более уезжать в Саудовскую Аравию.

- Как супруга отнеслась к будущему переезду? Ведь придется кардинально менять уклад жизни...
- Ну, нельзя сказать, что ей это очень нравится. Но Джедда – приморский город, на берегу Красного моря. Шандор долго там прожил, и в какой-то мере успокоил жену. В любом случае сначала нужно туда приехать, осмотреться и определиться, как быть дальше. Такая уж моя работа. Я вижу там свое развитие. А в этом супруга меня полностью поддерживает, поэтому дальше все будем переживать вместе.

Источник — Сегодня Спорт

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