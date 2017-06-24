Андрей РУСОЛ: «Начинаем сезон с –6 очков »

Исполнительный директор Днепра Андрей Русол, представлявший клуб на Конференции ПФЛ, был краток. На Конференции ПФЛ присутствовали сразу два Днепра – и оба были приняты в члены организации, так что в сезоне-2017/18 сыграют вместе во Второй лиге. О СК Днепр-1 мы поговорим также отдельно, а сейчас – небольшой разговор с исполнительным директором Днепра Андреем Русолом.

Легендарный защитник клуба и сборной Украины после завершения карьеры занимается управленческой работой в ставшем родном клубе. И остается в Днепре и после падения во Вторую лигу. С Андреем Анатольевичем мы обсудили самые актуальные вопросы касательно нового этапа ФК Днепр. Увы, пока не на все вопросы существуют ответы…

– Днепр стартует во Второй лиге. Какой будет турнирная задача? Неужели такой клуб сразу же не примется за борьбу за медали?

– Зная нашу ситуацию по поводу всех этих санкций, само по себе значение турнирных задач пропадает. Поэтому будем работать с теми ребятами, которые у нас есть, надеемся, им пойдет впрок эта игровая практика.

– Насколько плохи дела с наказаниями за прежние долги?

– Если мы владеем правильной информацией, начинаем сезон с –6 очков. То есть, с отрицательным количеством очков.

– Кто будет защищать цвета Днепра в сезоне-2017/18?

– Мы до последнего ждали определенных организационных решений. Так что сейчас, уже после Конференции ПФЛ, будем разбираться.

– В низших лигах и даже на аматорском уровне много воспитанников вашего клуба. Кто из них возвратится в команду Днепр в тяжелый для нее момент?

– Пока я не готов ответить на этот вопрос – по той же причине. Вплоть до этой недели мы не вели активной работы, потому что не знали, получим ли аттестат.

– Где планируете проводить домашние матчи?

– На Днепр-Арене.

– Была информация, что Днепр-Арена и клубная база будут проданы с аукциона… Принадлежат ли они сейчас клубу?

– Я не знаю точно, принадлежат ли они клубу, однако мы там обитаем и тренируемся. Мы проводили там последние матчи в Премьер-лиге и точно планируем играть там дальше.

– Как обстоят дела с задолженностью перед игроками и тренерами?

– У нас на сегодняшний день ноль задолженностей по текущей зарплате.