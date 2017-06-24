Дьемерси МБОКАНИ: «Стандард? Почему бы и нет?»

Нападающий «Динамо» Дьёмерси Мбокани рассказал о своей возможном возвращении в чемпионат Бельгии.
- В настоящее время у меня нет варианта с возвращением в «Андерлехт». Но если я вернусь в Бельгию, то эта команда будет приоритетной для меня. Моя жена и дети живут в Брюсселе. Все зависит от руководства «Андерлехта».
«Стандард»? Это немного сложно, но почему бы и нет? Я пережил там очень приятные моменты в жизни. Другой бельгийский клуб? Я не думаю, но в этой жизни никогда и ничего нельзя сказать наверняка, - цитирует Мбокани DH.
Источник — Динамомания
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