Дьемерси МБОКАНИ: «Стандард? Почему бы и нет?»

Интересно ,из 94 побед Динамо сколько за Шубы куплено ? Испанский судья то попалил контору ,но...

ну так как же ьез тебя тут---вспомни омно вот и оно!лично для тебя существодинамо не люблю(я женщ...

--------феерический толпоёп------------------------Одну тысячную а не десятую.------------------...

воно ніколи не може нормально спілкуватися. То не справжній одесит, воно полюбляє динамо і ненави...

Одну тысячную а не десятую. А ты, я вижу нормально общаться не можешь, существо?

так что "пистун говняный" yuriy_kent-ошибка в сотой----это покруче твоего питиша-------...

0,418 и 0,419 это не 0,41 и 0,42. пистун?

берем шахтер и делим 46 на 110 матчей=0,41берем динамо и делим 94 на 224 матчей=0.42так как же бы...

Если же брать только лигу чемпионов то у Шахтера 110 матчей и 46 побед. И по процентам выходит то...