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Дьемерси МБОКАНИ: «Стандард? Почему бы и нет?»

Форвард «Динамо» может вернуться в Бельгию

  • 24.06.2017 10:17
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ФК Динамо Киев. Дьемерси Мбокани
© ФК Динамо Киев. Дьемерси Мбокани

Нападающий «Динамо» Дьёмерси Мбокани рассказал о своей возможном возвращении в чемпионат Бельгии.

- В настоящее время у меня нет варианта с возвращением в «Андерлехт». Но если я вернусь в Бельгию, то эта команда будет приоритетной для меня. Моя жена и дети живут в Брюсселе. Все зависит от руководства «Андерлехта».

«Стандард»? Это немного сложно, но почему бы и нет? Я пережил там очень приятные моменты в жизни. Другой бельгийский клуб? Я не думаю, но в этой жизни никогда и ничего нельзя сказать наверняка, - цитирует Мбокани DH.

Источник — Динамомания

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