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Нацбанк считает, что Динамо связано с экс-владельцами Приватбанка

Банку было рекомендовано привести свою деятельность в соответствие с нормативами

  • 23.06.2017 23:33
  • 212 просмотров
  • 2 комментария
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ФК Динамо Киев
© ФК Динамо Киев

В Национальном банке Украины настаивают, что ФК Динамо Киев «через владельцев клуба – братьев Суркисов» входит в число связанных с бывшими владельцами ПриватБанка лиц.

В ответе пресс-службы НБУ подчеркивается, что в декабре 2016 года для ПриватБанка был установлен запрет на кредитование связанных с его бывшими владельцами лиц после перехода банка в государственную собственность.

Динамо лишено доступа к кредитным средствам в ПриватБанке, – официальное заявление клуба

«Соответственно, банку было рекомендовано привести свою деятельность в соответствие с нормативами и действующим законодательством и провести своевременные действия для выполнения требований регулятора о прекращении кредитования связанных с банком лиц», – указали в Нацбанке.

В НБУ считают, что попытки владельцев Динамо связать проблемы хозяйственной деятельности клуба и текущие вопросы (например, такие, как выплата заработной платы) с регулированием банковского сектора являются неудачной попыткой переложения ответственности за управление клубом и принятие финансовых решений и рисков.

Также в Центробанке отметили, что все действия во время национализации ПриватБанка прошли в полном соответствии с действующим законодательством, в частности, со статьей 52 закона Украины о банках и банковской деятельности и статьей 41-1 закона Украины о системе гарантирования вкладов физических лиц.

«А конвертация средств связанных лиц в капитал банка (так называемая процедура bail-in) не касалась футбольного клуба, поэтому ни о каком, даже гипотетическом нарушении его прав речь не идет», – заявили в НБУ.

Источник — Футбол 24

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Комментарии
    moris24
    online
      moris24, 23.06.2017 23:54
    0
    Ни чего не понятно! Те говорят мы не при делах, и ети мы не при делах!
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    icebeer
    online
      icebeer, 24.06.2017 00:01
    0
    С момента своего появления этого клуба -- одна ложь,подлог,шантаж и админ.ресурс.
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