Нацбанк считает, что Динамо связано с экс-владельцами Приватбанка

В Национальном банке Украины настаивают, что ФК Динамо Киев «через владельцев клуба – братьев Суркисов» входит в число связанных с бывшими владельцами ПриватБанка лиц.

В ответе пресс-службы НБУ подчеркивается, что в декабре 2016 года для ПриватБанка был установлен запрет на кредитование связанных с его бывшими владельцами лиц после перехода банка в государственную собственность.

Динамо лишено доступа к кредитным средствам в ПриватБанке, – официальное заявление клуба

«Соответственно, банку было рекомендовано привести свою деятельность в соответствие с нормативами и действующим законодательством и провести своевременные действия для выполнения требований регулятора о прекращении кредитования связанных с банком лиц», – указали в Нацбанке.

В НБУ считают, что попытки владельцев Динамо связать проблемы хозяйственной деятельности клуба и текущие вопросы (например, такие, как выплата заработной платы) с регулированием банковского сектора являются неудачной попыткой переложения ответственности за управление клубом и принятие финансовых решений и рисков.

Также в Центробанке отметили, что все действия во время национализации ПриватБанка прошли в полном соответствии с действующим законодательством, в частности, со статьей 52 закона Украины о банках и банковской деятельности и статьей 41-1 закона Украины о системе гарантирования вкладов физических лиц.

«А конвертация средств связанных лиц в капитал банка (так называемая процедура bail-in) не касалась футбольного клуба, поэтому ни о каком, даже гипотетическом нарушении его прав речь не идет», – заявили в НБУ.