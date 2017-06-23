Джошуа встретился с Дэвисом и Бенном

Чемпион мира по версиям WBA IBF IBO в супертяжелом весе, британский боксер Энтони Джошуа встретился с двумя восходящими звездами британского бокса – Охарой Дэвисом (15-0-0, 12 КО) и Конором Бенном (6-0-0, 4 КО), чтобы поддержать их перед предстоящими боями. Дэвис 8 июля встретится с Джошой Тэйлором, а соперник Бенна, чей поединок запланирован на 1 июля, пока неизвестен.
Источник — Klitschko-brothers
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