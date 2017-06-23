Экс-вратарь Динамо будет играть за любительский клуб

Известный голкипер Станислав Богуш продолжит карьеру в аматорском клубе «Колос», выступающем в чемпионате Полтавской области.

О начале сотрудничества 33-летнего стража ворот с командой из села Лазорки Оржицкого района сообщает Sport.pl.ua.

Последней командой Богуша была «Ворскла», которую он покинул летом минувшего года и с тех пор пребывал в статусе свободного агента.

В феврале нынешнего года опытный вратарь старался закрепиться в стане «Звезды», побывав на просмотре в этом клубе, однако успехом он для Богуша не увенчался.

Напомним, до «Ворсклы» Богуш выступал за киевские «Арсенал» и «Динамо», запорожский «Металлург». Также в активе голкипера 2 матча в составе национальной сборной Украины.