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Экс-вратарь Динамо будет играть за любительский клуб

Станислав Богуш перешел в «Колос»

  • 23.06.2017 22:54
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ФК Ворскла. Станислав Богуш
© ФК Ворскла. Станислав Богуш

Известный голкипер Станислав Богуш продолжит карьеру в аматорском клубе «Колос», выступающем в чемпионате Полтавской области.

О начале сотрудничества 33-летнего стража ворот с командой из села Лазорки Оржицкого района сообщает Sport.pl.ua.

Последней командой Богуша была «Ворскла», которую он покинул летом минувшего года и с тех пор пребывал в статусе свободного агента.

В феврале нынешнего года опытный вратарь старался закрепиться в стане «Звезды», побывав на просмотре в этом клубе, однако успехом он для Богуша не увенчался.

Напомним, до «Ворсклы» Богуш выступал за киевские «Арсенал» и «Динамо», запорожский «Металлург». Также в активе голкипера 2 матча в составе национальной сборной Украины.

Источник — Сегодня Спорт

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