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Денис ОЛЕЙНИК: «Самое главное – определиться с клубом»

Украинский полузащитник ищет варианты продолжения карьеры

  • 23.06.2017 22:39
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ФК Дармштадт. Денис Олейник и Артем Федецкий
© ФК Дармштадт. Денис Олейник и Артем Федецкий

— Михаил Фоменко — специфический тренер?
— Хороший специалист. При нем сборная неплохо играла, хорошо убегала в контратаки, могла включить прессинг. Фоменко, по сути, спас отборочный турнир ЧМ-2014 и вывел команду на ЧЕ-2016. Считаю, свою работу он делал хорошо.

— Сейчас сборная меняет свой игровой почерк. К лицу ей новый стиль?
— Мне такая игра больше нравится. Да и не только мне. Любой футболист тебе скажет, что через пас строить атаки лучше, чем просто бежать и топтать. Не все пока идет гладко, хватает обоснованной критики. Контроль мяча есть, а моментов — нет. Впрочем, для этой перестройки нужно время. Думаю, у Андрея Шевченко все получится.

— Ты пропустил два чемпионата Европы, хотя шансы попасть туда были. Не теряешь надежды сыграть на каком-то крупном футбольном форуме?
— Конечно, мне этого очень хочется. Все зависит от меня, сейчас самое главное — определиться с клубом, а там видно будет. Мои кондиции, как я уже говорил, на хорошем уровне. Уверенность в своих силах присутствует. Буду работать, ставить цель и стремиться к ее выполнению.

Евгений ГРЕСЬ

Источник — zbirna.com

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