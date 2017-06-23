Денис ОЛЕЙНИК: «Самое главное – определиться с клубом»

— Михаил Фоменко — специфический тренер?

— Хороший специалист. При нем сборная неплохо играла, хорошо убегала в контратаки, могла включить прессинг. Фоменко, по сути, спас отборочный турнир ЧМ-2014 и вывел команду на ЧЕ-2016. Считаю, свою работу он делал хорошо.

— Сейчас сборная меняет свой игровой почерк. К лицу ей новый стиль?

— Мне такая игра больше нравится. Да и не только мне. Любой футболист тебе скажет, что через пас строить атаки лучше, чем просто бежать и топтать. Не все пока идет гладко, хватает обоснованной критики. Контроль мяча есть, а моментов — нет. Впрочем, для этой перестройки нужно время. Думаю, у Андрея Шевченко все получится.

— Ты пропустил два чемпионата Европы, хотя шансы попасть туда были. Не теряешь надежды сыграть на каком-то крупном футбольном форуме?

— Конечно, мне этого очень хочется. Все зависит от меня, сейчас самое главное — определиться с клубом, а там видно будет. Мои кондиции, как я уже говорил, на хорошем уровне. Уверенность в своих силах присутствует. Буду работать, ставить цель и стремиться к ее выполнению.

Евгений ГРЕСЬ