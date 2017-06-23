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Зенит заплатит за аргентинца Дриусси €21 миллион

Питерский клуб близок к подписанию контракта с футболистом

  • 23.06.2017 22:24
  • 721 просмотров
  • 1 комментария
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AFP
© AFP

Густаво Педросо, агент нападающего «Ривер Плейта» Себастьяна Дриусси подтвердил трансфер подопечного в «Зенит». По его словам, сине-бело-голубые заплатят за аргентинца 21 миллион евро.

– Очень-очень высокая вероятность, что Дриусси подпишет контракт с «Зенитом», – сказал Педросо. – Все очень близко к этому, 99 процентов. Думаю, в субботу или в понедельник мы придем к соглашению. Я не могу посвятить вас во все детали переговоров, но скажу, что осталось урегулировать мелочи. Контракт будет подписан на пять лет. Сумма трансфера – 21 миллион евро. (Гоша ЧЕРНОВ)

В 29 матчах чемпионата Аргентины на счету Дриусси 17 голов, в 6 играх Кубка Либертадорес он отметился тремя забитыми мячами. Ранее СМИ сообщали, что переход нападающего в «Зенит» может быть отложен из-за проваленного допинг-теста. В пробе футболиста были найдены следы мочегонного препарата.

Источник — Спорт-Экспресс в России

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Комментарии
    Andy Van
      Andy Van, 23.06.2017 23:24
    0
    еще пару лет до распада п.араши бабла срубит)))
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