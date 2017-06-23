Олександр Кирилюк – головний тренер Черкаського Дніпра

Сьогодні, 23 червня 2017 року, головним тренером команди майстрів «Черкаського Дніпра» призначено Олександра Кирилюка.

З моменту оголошення на початку червня конкурсу на посаду головного тренера команди майстрів «Черкаського Дніпра», футбольний клуб розглянув п’ятнадцять пропозицій від гідних кандидатів. Проте вирішальним аргументом за прийняття рішення на користь Олександра Ілліча, стала його успішна робота з командою юніорів «Черкаського Дніпра», головним тренером якої він був і яка під його керівництвом виборола у 2017 році титул Чемпіонів України у своїй віковій категорії.

Зважаючи на те, що половину гравців оновленої команди майстрів «Черкаського Дніпра» становитимуть футболісти, які ще вчора грали в команді U-19, було прийнято рішення призначити головним тренером Олександра Ілліча Кирилюка.

Футбольний клуб дякує усім кандидатам за надіслані резюме і просить з розумінням поставитися до прийнятого рішення.