Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Олександр Кирилюк – головний тренер Черкаського Дніпра

Спеціаліст став кращим серед 15 кандидатів

  • 23.06.2017 21:26
  • 239 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ckdnipro.com.ua. Александр Кирилюк
© ckdnipro.com.ua. Александр Кирилюк

Сьогодні, 23 червня 2017 року, головним тренером команди майстрів «Черкаського Дніпра» призначено Олександра Кирилюка.

З моменту оголошення на початку червня конкурсу на посаду головного тренера команди майстрів «Черкаського Дніпра», футбольний клуб розглянув п’ятнадцять пропозицій від гідних кандидатів. Проте вирішальним аргументом за прийняття рішення на користь Олександра Ілліча, стала його успішна робота з командою юніорів «Черкаського Дніпра», головним тренером якої він був і яка під його керівництвом виборола у 2017 році титул Чемпіонів України у своїй віковій категорії.

Зважаючи на те, що половину гравців оновленої команди майстрів «Черкаського Дніпра» становитимуть футболісти, які ще вчора грали в команді U-19, було прийнято рішення призначити  головним тренером Олександра Ілліча Кирилюка.

Футбольний клуб дякує усім кандидатам за надіслані резюме і просить з розумінням поставитися до прийнятого рішення.

Источник — ФК Динамо Москва

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.