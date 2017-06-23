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Сергей НАГОРНЯК: «Сложно будет говорить об интриге в новом сезоне»

Специалист поделился ожиданиями от нового чемпионата

  • 23.06.2017 21:18
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Sport.ua. Сергей Нагорняк
© Sport.ua. Сергей Нагорняк

Сергей Нагорняк отметил, что нет смысла покупать легионеров среднего уровня.

«Сложно будет говорить об интриге в новом сезоне, — говорит эксперт Сергей Нагорняк. — «Шахтер» опережает «Динамо» по уровню футболистов. Горняки хоть не делают громких трансферов, но смогли удержать своих ведущих исполнителей. Чтобы что-то изменить, киевлянам не нужно тратиться на игроков уровня Кадара или Пантича, таких и у нас можно найти. Нужны скорее такие, как Беланда и Мбокани. Хотя бы по одному в каждую линию. Это в идеале».

«Самая большая проблема — что нет креативного футболиста в середине поля. Сидорчук и Шепелев хорошо отбирают мячи, но нужно еще и созидать. А у «Динамо» сегодня все зависит от Ярмоленко, а только у него не клеится — сразу возникают проблемы».

Источник — Вести

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