Роман САНЖАР: «Никаких секретов нет»

Главный тренер «Олимпика» проанализировал выступления своей команды в завершившемся чемпионате и рассказал о проблемах, с которыми пришлось столкнуться.



- Могли ли предположить, что по итогам чемпионата займете четвертое место?

- С учетом того, как мы стартовали, не мог. Все дело в том, что комплектовалась команда уже по ходу чемпионата, и у нас многое не получалось.



Как вам известно, по завершении предыдущего сезона нас покинула группа ключевых игроков. Мы невыразительно играли на сборах в летнее межсезонье, и мысли о том, что у нас все так удачно сложится, даже не возникало.



ПСИХОЛОГИЯ - ЗАЛОГ УСПЕХА



- Насколько тяжелым оказался для вашей команды прошедший сезон?

- Он был очень сложным. Работать приходилось в непростых условиях - у нас нет своих полей. А тренировки на синтетике и постоянные переезды лишь усложняли процесс. Особенно сложной оказалась весенняя часть чемпионата: ушли Кирилл Петров, Артем Барановский, Владимир Танчик, Владимир Лысенко, Максим Драченко. Все они были очень важными для нашей команды игроками.



Плюс в зимний период травму получил Владимир Доронин, выбыл из строя Темур Парцвания. Но несмотря на все трудности, ребята - молодцы. Они справились с задачей, поставленной перед коллективом зимой, и пробились в еврокубковый турнир.



- Без доли везения в минувшем чемпионате не обошлось?

- В любом успехе везение присутствует. Оно необходимо. Но, как говорят, везет всегда сильнейшим.



- Многие называют «Олимпик» самой непредсказуемой командой премьер-лиги. Ваши подопечные могут отобрать очки у грандов, но потерять их в матчах с аутсайдерами…

- Думаю, это напрямую связано с психологией. Бывают матчи, когда удается максимально сконцентрироваться, аккумулировать силы, эмоции. Но иногда не выходит. Все по той же, кстати, причине - нам непросто работать. Условия, в которых мы проводим подготовку к играм, влияют на нас.



Если же говорить о турнирных делах на конкретных примерах, то очки с соперниками из второй части таблицы мы теряли преимущественно в начале чемпионата, когда продолжали комплектование команды. А когда футболисты сыгрались и набрали форму, к «Олимпику» пришла стабильность.



СЫГРАТЬ НА ГРАНИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ



- Не поделитесь секретом: как вашей команде удалось в четырех встречах с «Шахтером» трижды сыграть вничью?

- Никакого секрета нет. Безусловно, мы выработали определенную тактику для матчей с горняками. Но иметь тактику и план на игру - это одно, а выполнить их на поле - совсем другое. Мы хорошо осознавали, с каким соперником встречаемся, и стремились доказать хотя бы самим себе, что способны сыграть с ним достойно. Пусть не на равных - но хотя бы оказать упорное сопротивление.



В отличие от «Динамо», с «Шахтером» в этом чемпионате нам действительно удалось сыграть удачно. Успех стал возможен благодаря выполнению всем известных требований - дисциплине, самоотдаче, организации игры.



- После ничьих с будущим чемпионом повышенные премиальные футболистам были предусмотрены?

- Матчи с «Шахтером» к рядовым не относятся. Если мы удачно играли с лидерами, наш президент Владислав Гельзин старался поощрять команду. Как правило, увеличивая становились премии.



- Чего не хватало «Олимпику» в ходе минувшего сезона?

- В осенней части мы набрали хорошую форму, здорово провели отрезок с октября по декабрь. А на старте по уже упомянутым причинам сыграли не лучшим образом. Нам не хватало стабильности. Судите сами: в начале сезона мы комплектуемся, а во время зимней паузы футболисты переходят в клубы, которые имеют более мощные условия.



А потеряв игроков, заменить их не так уж и просто. Надо потратить определенное время, а его, как правило, нет. Естественно, все это накладывает отпечаток на результаты.



- В завершившемся сезоне «Олимпик» удивил сериями - например, провел шесть туров без поражений или семь - без побед. Какое объяснение находите таким метаморфозам?

- Все просто. Как я уже говорил, игра и результаты зависят от психологии. По мастерству «Олимпик» - не самая сильная команда, поэтому добиваться результата мы можем лишь играя на грани возможностей. Когда мы сконцентрированы, зашкаливают желание и та же самоотдача. Для этого себя нужно настроить, накрутить, накачать психологически.



Когда это нашим футболистам удается, выходит и побеждать «Динамо», и играть вничью с «Шахтером». Стоит же градусу психологии упасть, как нам сразу становится тяжело. И неудивительно: всегда на одном эмоциональном уровне не сыграешь. Вот и чередуются у команды спады со взлетами.



МЕЧТА У ВСЕХ ОДНА



- Основная нагрузка в минувшем сезоне легла на 15-16 игроков. Не мало ли для столь длинной турнирной дистанции?

- Конечно же, мало. Прежде всего, с учетом конкуренции. Чтобы поддерживать уровень результатов и демонстрировать стабильность, нужно обязательно иметь по два одинаково сильных игрока на каждую позицию. Особенно если команда хочет чего-то добиваться на внутренней арене и участвует в еврокубках.



Однако в силу понятных причин мы не можем себе этого позволить, вот и вынуждены использовать небольшое количество футболистов. Замены-то я делать могу, но при этом заранее понимаю, какой получу результат.



- Судя по всему, за пост номер один у тренерского штаба «Олимпика» беспокойства быть не может. В прошлом сезоне голкипер Заури Махарадзе отыграл больше остальных коллег по амплуа - 31 матч, что на три больше, чем у имеющих второй и третий показатели Юрия Панькива из «Стали» и Евгения Паста из «Звезды».

- Махарадзе действительно отыграл сезон стабильно - трижды постучу по дереву, чтобы не сглазить. Но у него тоже должна быть конкуренция. Конкурируя с коллегой по амплуа, он будет лишь прогрессировать.



К тому же стоит учитывать и травмоопасность нашего вида спорта - мы не должны зависеть от одного вратаря. И все же стоит отдать должное Заури, который прочно застолбил за собой место основного голкипера и не давал нам повода что-то менять.



- По пропущенным мячам «Олимпик» имеет второй в премьер-лиге показатель - 44. Хуже он только у покинувшей класс сильнейших «Волыни» - 51. Этот факт тревожит вас, судя по всему, больше остальных?

- Безусловно, на него мы не можем не обратить внимания. Столь большая разница в забитых и пропущенных мячах образовалась из-за того, что у нас были провальные матчи. С теми же «Динамо» и «Шахтером» (с одинаковым счетом 0:4 «Олимпик» дважды проигрывал динамовцам и один раз горнякам. - Прим. В.К.).



- Принято считать, что игра любой команды во многом зависит от средней линии. Вы ею довольны?

- Доволен. И не только средней линией. Ведь игра команды зависит от коллективных действий футболистов всех амплуа. Если, к примеру, вратарь будет чувствовать себя неуверенно и плохо играть, то это сразу же передастся полевым игрокам и сломает их психологию.

То же можно сказать о плохой игре защитников. Или игроков группы атаки. Если они не будут реализовывать моменты, команда соперников обязательно накажет за это. Вот я и считаю, что в игре команды важна каждая линия. Разделения на более важную или менее для меня как тренера не существует.



- Многие ваши коллеги жалуются: не хватает забивных форвардов. Что вы скажете о нападении «Олимпика»?

- Конечно, хотелось бы иметь нескольких нападающих, способных реализовывать все представившиеся моменты. Но увы, мы об этом можем только мечтать. На сегодняшний день реализация хромает, но мы, как и все, над этим работаем.



КАК ВОСПОЛНИТЬ ПОТЕРИ



- В последние годы наиболее актуальным вопросом для многих клубов является финансовое положение. Каково оно у «Олимпика»?

- У нас нет задержек по выплатам, вот только финансирование минимальное. Но этот минимум обеспечивает нам проживание и бесперебойную работу клуба. Наш президент старается, чтобы футболисты не испытывали никакого дискомфорта. Но для того, чтобы ставить какие-то задачи, финансирование нужно повышать. Правда, на сегодняшний день сделать это весьма непросто.



- Каждые полгода в вашей команде происходят кадровые изменения. Какими они будут этим летом?

- Очень актуальный вопрос. У многих наших игроков закончились контракты, и с ними сейчас ведутся переговоры. Ребята имеют предложения, которые в финансовом плане выгоднее и привлекательнее наших. Мы можем потерять большое количество ключевых футболистов, и снова придется тратить время на то, чтобы все эти потери восполнить.



На данный момент четкой картины по будущему каждого футболиста нет. Знаю лишь, что есть предложения у Андрея Богданова, Антона Поступаленко, Виталия Гошкодери, Дмитрия Гришко, Ивана Матяжа. Да и у других ребят тоже.

- Занимаетесь ли поиском новых футболистов?

- Да. Но не вижу кандидатов, которые могли бы заменить ушедших. Во всяком случае, пока.



- Как спланирована подготовка «Олимпика» к новому сезону?

- На протяжении недели мы уже работаем в Киеве. Затем поедем на двухнедельный сбор в Харьков, где будем готовиться на базе «Металлиста». После этого вернемся в столицу и начнем непосредственную подготовку к первому матчу чемпионата.



- С кем запланированы контрольные матчи в ходе сбора?

- С «Гелиосом», «Мариуполем» и ахтырским «Нефтяником». Но мне хотелось бы, чтобы количество спаррингов было большим, так что еще предстоит поиск соперников…



Вячеслав КУЛЬЧИЦКИЙ