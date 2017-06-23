Федеріко ПЕРЕЙРА: «Вірю в Даріо Друді, Серхіо Наварро і в Карпати»

Ім’я Федеріко Перейри добре відоме українським вболівальникам. За невеликий час, проведений у «Зірці», він зарекомендував себе надійним гравцем та лідером команди. Про свої враження та емоції після підписання контракту із «зелено-білими» Федеріко розповів Інформаційному центру ФК «Карпати».

– Федеріко, «Карпати» для тебе вже друга українська команда. Що вплинуло на твій вибір продовжити кар’єру саме в Україні, зокрема, у Львові?

– Мені подобається менталітет українців. Хочу тут розвиватись та прогресувати, рости як футболіст. Впевнений, що зможу цього досягти у складі львівської команди. Я повністю зацікавлений у новому проекті, що його «Карпатам» запропонували виконавчий директор Даріо Друді та головний тренер Серхіо Наварро. На пропозицію Даріо Друді щодо «Карпат» я не вагаючись відповів «так». Він щодня, щогодини, багато працює, завжди хоче більшого. Я вірю у Даріо, вірю у нового тренера та вірю у «Карпати». До Львова я приїхав з усмішкою на обличчі, адже був впевнений, що тут я знайду все необхідне для себе, як футболіста, котрий хоче прогресувати. У «Карпат» відмінна база, сучасний стадіон, вони грають у прекрасному місті. Хочу провести у Львові хороші роки своєї кар’єри.

– Згадую, як зовсім нещодавно на «Арені Львів, у статусі капітана «Зірки», ти забив класного гола у ворота львів’ян...

– Пам’ятаю, це було в грудні, перед відпусткою. У тому матчі «Зірка» перемогла, але у першому таймі львів’яни були кращими за нас. «Карпати» часто атакували, тому «Зірка» в основному мусила оборонятись. У другому таймі сценарій гри дещо змінився, а клуб із Кропивницького зумів одержати перемогу.

– Виступаючи за кропивницьку «Зірку» ти носив звання капітана команди. Можна говорити, що ти лідер по своїй натурі?

– Чесно кажучи, однозначної відповіді дати не можу. У «Зірці» я був лідером. На той час Даріо Друді був тренером кропивницької команди. Моя перша гра в українському чемпіонаті була саме проти «Карпат», тоді ми теж перемогли з рахунком 1:0. Після цього президент клубу мене запитав, чи не хотів би я стати капітаном. Моя відповідь була позитивною. Це велика відповідальність як перед собою, так і перед командою. Я продовжував рости як гравець.

– Український період твоєї кар’єри доволі відомий. Повернімося з минуле. Чи говорить тобі щось ім’я Пабло Аймара?

– Добре його знаю (сміється). Він же народився у тому ж місті, що і я, Ріо-Кварто. Мій старший брат, також професійний футболіст, Гільєрмо Перейра колись був його партнером на полі. Гільєрмо грав на позиції опорного півзахисника; виступав за «Мальорку», московський «Локомотив», швейцарський «Янг Бойз», іспанськокий «Реал Мурсія» та аргентинський «Сан-Лоренсо». Зараз він відпочиває, має сім’ю та сина. Насолоджується життям.

– А як щодо твоєї сім’ї?

– У мене нема дружини. Чому? Справа в тому, що весь свій час я присвячую футболу. Хочу використати цей період максимально ефективно. А вже потім можна буде подумати про щось інше. Вважаю, що перш ніж будувати сім’ю, я маю досягти успіху у своїй професійній кар’єрі. Зараз мій час грати у футбол.

– Якщо говорити про позафутбольний час, маєш якісь захоплення?

– Люблю грати в теніс. Я багато працюю над собою, повторюсь, що хочу прогресувати та завжди рухатись вперед. Тому для мене футбол стоїть на першому місці. З цього моменту я карпатівець, розпочну тренування з командою, це важливий етап моєї кар‘єри.

– Ґуставо Бланко-Лещук зізнавався, що привіз із Аргентини з собою річ, без якої він не може прожити і дня...

– Мате? Звичайно! Я теж п’ю його (усміхається), у нашій країні воно дуже популярне, щось схоже на чай для українців. Продовжую підтримувати зв’язок з Ґуставо, Факундо Ферейрою. Можу зателефонувати, побажати їм успіху перед важливими матчами, вони дуже хороші хлопці.

– Важко не помітити, що ти дуже позитивна людина, постійно усміхаєшся...

– Кожен день для мене – це можливість насолоджуватись життям. З моменту, коли я прокидаюсь, у мене з’являється усмішка на обличчі. Я хочу працювати, грати у футбол, брати від життя тільки найкраще.

– Ти маєш можливість звернутися до вболівальників «зелено-білих». Що ти хочеш їм сказати?

– Уболівальники – важлива частина кожної команди. Знаю, що «Карпати» мають чималу армію прихильників, котрі завжди та всюди підтримують улюблений клуб. Хочу сказати тільки те, що ми обіцяємо підійти до нового сезону у найкращій формі та вже у першій грі здобути перемогу саме для них.