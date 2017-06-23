Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Федеріко ПЕРЕЙРА: «Вірю в Даріо Друді, Серхіо Наварро і в Карпати»

Новачок львівського клубу прокоментував підписання контракту

  • 23.06.2017 20:31
  • 119 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Карпаты
© ФК Карпаты

Ім’я Федеріко Перейри добре відоме українським вболівальникам. За невеликий час, проведений у «Зірці», він зарекомендував себе надійним гравцем та лідером команди. Про свої враження та емоції після підписання контракту із «зелено-білими» Федеріко розповів Інформаційному центру ФК «Карпати».

– Федеріко, «Карпати» для тебе вже друга українська команда. Що вплинуло на твій вибір продовжити кар’єру саме в Україні, зокрема, у Львові?
– Мені подобається менталітет українців. Хочу тут розвиватись та прогресувати, рости як футболіст. Впевнений, що зможу цього досягти у складі львівської команди. Я повністю зацікавлений у новому проекті, що його «Карпатам» запропонували виконавчий директор Даріо Друді та головний тренер Серхіо Наварро. На пропозицію Даріо Друді щодо «Карпат» я не вагаючись відповів «так». Він щодня, щогодини, багато працює, завжди хоче більшого. Я вірю у Даріо, вірю у нового тренера та вірю у «Карпати». До Львова я приїхав з усмішкою на обличчі, адже був впевнений, що тут я знайду все необхідне для себе, як футболіста, котрий хоче прогресувати. У «Карпат» відмінна база, сучасний стадіон, вони грають у прекрасному місті. Хочу провести у Львові хороші роки своєї кар’єри.

– Згадую, як зовсім нещодавно на «Арені Львів, у статусі капітана «Зірки», ти забив класного гола у ворота львів’ян...
– Пам’ятаю, це було в грудні, перед відпусткою. У тому матчі «Зірка» перемогла, але у першому таймі львів’яни були кращими за нас. «Карпати» часто атакували, тому «Зірка» в основному мусила оборонятись. У другому таймі сценарій гри дещо змінився, а клуб із Кропивницького зумів одержати перемогу.

– Виступаючи за кропивницьку «Зірку» ти носив звання капітана команди. Можна говорити, що ти лідер по своїй натурі?
– Чесно кажучи, однозначної відповіді дати не можу. У «Зірці» я був лідером. На той час Даріо Друді був тренером кропивницької команди. Моя перша гра в українському чемпіонаті була саме проти «Карпат», тоді ми теж перемогли з рахунком 1:0. Після цього президент клубу мене запитав, чи не хотів би я стати капітаном. Моя відповідь була позитивною. Це велика відповідальність як перед собою, так і перед командою. Я продовжував рости як гравець.

– Український період твоєї кар’єри доволі відомий. Повернімося з минуле. Чи говорить тобі щось ім’я Пабло Аймара?
– Добре його знаю (сміється). Він же народився у тому ж місті, що і я, Ріо-Кварто. Мій старший брат, також професійний футболіст, Гільєрмо Перейра колись був його партнером на полі. Гільєрмо грав на позиції опорного півзахисника; виступав за «Мальорку», московський «Локомотив», швейцарський «Янг Бойз», іспанськокий «Реал Мурсія» та аргентинський «Сан-Лоренсо». Зараз він відпочиває, має сім’ю та сина. Насолоджується життям.

– А як щодо твоєї сім’ї?
– У мене нема дружини. Чому? Справа в тому, що весь свій час я присвячую футболу. Хочу використати цей період максимально ефективно. А вже потім можна буде подумати про щось інше. Вважаю, що перш ніж будувати сім’ю, я маю досягти успіху у своїй професійній кар’єрі. Зараз мій час грати у футбол.

– Якщо говорити про позафутбольний час, маєш якісь захоплення?
– Люблю грати в теніс. Я багато працюю над собою, повторюсь, що хочу прогресувати та завжди рухатись вперед. Тому для мене футбол стоїть на першому місці. З цього моменту я карпатівець, розпочну тренування з командою, це важливий етап моєї кар‘єри.

– Ґуставо Бланко-Лещук зізнавався, що привіз із Аргентини з собою річ, без якої він не може прожити і дня...
– Мате? Звичайно! Я теж п’ю його (усміхається), у нашій країні воно дуже популярне, щось схоже на чай для українців. Продовжую підтримувати зв’язок з Ґуставо, Факундо Ферейрою. Можу зателефонувати, побажати їм успіху перед важливими матчами, вони дуже хороші хлопці.

– Важко не помітити, що ти дуже позитивна людина, постійно усміхаєшся...
– Кожен день для мене – це можливість насолоджуватись життям. З моменту, коли я прокидаюсь, у мене з’являється усмішка на обличчі. Я хочу працювати, грати у футбол, брати від життя тільки найкраще.

– Ти маєш можливість звернутися до вболівальників «зелено-білих». Що ти хочеш їм сказати?
– Уболівальники – важлива частина кожної команди. Знаю, що «Карпати» мають чималу армію прихильників, котрі завжди та всюди підтримують улюблений клуб. Хочу сказати тільки те, що ми обіцяємо підійти до нового сезону у найкращій формі та вже у першій грі здобути перемогу саме для них.

Источник — ФК Карпаты

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.