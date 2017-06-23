Гиорги Арабидзе вызван в сборную Грузии

Полузащитник «Шахтера» Гиорги Арабидзе в составе сборной Грузии U19 готовится к юношескому чемпионату Европы.
Евро-2017 пройдет со 2 по 15 июля в Грузии. В групповом раунде соперниками хозяев турнира станут команды Португалии, Швеции и Чехии. Две лучшие выйдут в полуфинал.
Напомним, в этом году 19-летний Гиорги Арабидзе дебютировал в национальной сборной Грузии, где провел 4 матча и забил 3 мяча.
Источник — ФК Шахтер
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