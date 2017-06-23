Гладкий и Федорчук тренируются с Динамо U-21

Пойдя медицинское обследование, динамовские команды U-21 и U-19 собрались на клубной базе в Конча-Заспе 23-го июня с утра и приступили к работе.

Подопечные Юрия Мороза и Игоря Костюка провели первую тренировку после выхода из отпуска, которая носила втягивающий характер.

Напомним, что молодежная и юношеская команды «Динамо» в эти дни занимаются вместе, общим коллективом, правда, без основной группы юношей - футболистов 2000-го года рождения, которые в воскресенье стартуют в финальном этапе высшей лиги ДЮФЛ. К слову, наставник команды U-19 Игорь Костюк также отправится в Ужгород наблюдать за играми 17-летних динамовцев а также просмотреть сильных футболистов из других команд.

В первом занятии принимали участие 29 футболистов, в том числе и те исполнители, которые пока находятся в распоряжении «Динамо», но уже подыскивают варианты для дальнейшего продолжения карьеры и в скором времени отправятся в аренду или перейдут в другие клубы на постоянной основе. Также вместе со всеми форму поддерживали Александр Гладкий и Валерий Федорчук, с которым по обоюдному согласию было прекращено сотрудничество. В дальнейшем же количество игроков уменьшится.

Сама тренировка состояла из кросса и специальной работы с мячами. Футболисты должны были бежать по времени и учитывать пульс.

- В воскресенье в планах команд провести тестирование, которое более информативно покажет, в какой форме находятся игроки, - рассказал тренер Игорь Костюк. – Естественно, футболистам на время отпуска выдавались индивидуальные задания, они должны были тренироваться и выполнять определенную программу. Тестирование как раз и покажет, кто как справился.

Что касается медосмотра, который футболисты прошли накануне, проблем со здоровьем он ни у кого не выявил. Есть вопросы только у одного игрока, которому предстоит досдать определенные анализы, чтобы получить полную картину. Все остальные ребята в строю.

В субботу в распорядке дня молодежной и юношеской команд «Динамо» две тренировки, а на следующий день – одна. В целом, двухразовая работа предусмотрена два раза в неделю, а в остальные дни – одноразовые занятия. На 30-е июня запланирован контрольный матч.