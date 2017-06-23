Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Гладкий и Федорчук тренируются с Динамо U-21

Молодежь киевского клуба готовится к новому сезону

  • 23.06.2017 19:53
  • 552 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Динамо Киев
© ФК Динамо Киев

Пойдя медицинское обследование, динамовские команды U-21 и U-19 собрались на клубной базе в Конча-Заспе 23-го июня с утра и приступили к работе.

Подопечные Юрия Мороза и Игоря Костюка провели первую тренировку после выхода из отпуска, которая носила втягивающий характер.

Напомним, что молодежная и юношеская команды «Динамо» в эти дни занимаются вместе, общим коллективом, правда, без основной группы юношей - футболистов 2000-го года рождения, которые в воскресенье стартуют в финальном этапе высшей лиги ДЮФЛ. К слову, наставник команды U-19 Игорь Костюк также отправится в Ужгород наблюдать за играми 17-летних динамовцев а также просмотреть сильных футболистов из других команд.

В первом занятии принимали участие 29 футболистов, в том числе и те исполнители, которые пока находятся в распоряжении «Динамо», но уже подыскивают варианты для дальнейшего продолжения карьеры и в скором времени отправятся в аренду или перейдут в другие клубы на постоянной основе. Также вместе со всеми форму поддерживали Александр Гладкий и Валерий Федорчук, с которым по обоюдному согласию было прекращено сотрудничество.  В дальнейшем же количество игроков уменьшится.

Сама тренировка состояла из кросса и специальной работы с мячами. Футболисты должны были бежать по времени и учитывать пульс.

- В воскресенье в планах команд провести тестирование, которое более информативно покажет, в какой форме находятся игроки, - рассказал тренер Игорь Костюк. – Естественно, футболистам на время отпуска выдавались индивидуальные задания, они должны были тренироваться и выполнять определенную программу. Тестирование как раз и покажет, кто как справился.

Что касается медосмотра, который футболисты прошли накануне, проблем со здоровьем он ни у кого не выявил. Есть вопросы только у одного игрока, которому предстоит досдать определенные анализы, чтобы получить полную картину. Все остальные ребята в строю.

В субботу в распорядке дня молодежной и юношеской команд «Динамо» две тренировки, а на следующий день – одна. В целом, двухразовая работа предусмотрена два раза в неделю, а в остальные дни – одноразовые занятия. На 30-е июня запланирован контрольный матч.

Источник — ФК Динамо Киев

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.