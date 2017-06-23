Денис ОЛЕЙНИК: «Обманул Блохина»

— Уход Маркевича из сборной вас удивил?

— Очень. Но там, ты же знаешь, были политические моменты. Все тонкости мне неизвестны. Жаль, что так вышло. Мы здорово тогда играли. Тренерский штаб был очень приличный, а атмосфера — просто замечательная.

— Бывший наставник Металлиста был блестящим менеджером. Говорят, организовал какой-то фонд — премии у вас были баснословные!

— Да, тогда никто не жаловался. За победы в спаррингах, кажется, получали больше, чем потом за выигрыш в официальных матчах. Но мы об этом не думали. Уверен, что за сборную Украины каждый футболист отдаст последнюю рубашку. Мы там не за деньги играем. Впрочем, дополнительную мотивацию Мирон Маркевич всегда находить умел. Тогда нужно было создать команду для Евро-2012.

— На этот турнир ты так и не попал. Кажется, тебя Олег Блохин перестал вызывать…

— Да, так и было. Но я сам виноват. Мы играли спарринг с Узбекистаном, а у меня сильно болел голеностоп. Решил скрыть от тренера этот факт. Пошел к врачам, сделал уколы, вышел в основе. Сыграл слабо, в полную силу работать не мог. В перерыве был заменен, и после этого на меня, видимо, перестали рассчитывать. Ну а потом я перестал играть за Днепр, костяк сборной был уже сформирован, в команду, в основном, вызывали одних и тех же людей.

— Понятие основной обоймы было широко распространено и при Михаиле Фоменко. Вклиниться в его сборную было сложно?

— Иногда получалось. Помню, 13 матчей подряд я вообще не попадал в заявку Днепра, а потом пошло по две игры в неделю. Мне доверили, и в четырех матчах кряду я либо забивал, либо отдавал голевые передачи. Вот Фоменко меня и вызвал. Хотя играл я при нем мало. В основном в контрольных поединках.