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Динамо – среди лучших клубов в Кубке/Лиге чемпионов УЕФА

Киевляне занимают 11-е место в сводной таблице турнира

  • 23.06.2017 18:49
  • 1083 просмотров
  • 5 комментария
Метки
ФК Динамо Киев
© ФК Динамо Киев

Официальный сайт Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал сводную таблицу самых успешных клубов-участников Кубка/Лиги чемпионов УЕФА.

Напомним, что в этом году самый престижный турнир континентального футбола возьмет старт уже в 63-й раз, и за всю историю в нем приняли участие шесть клубов из Украины – «Динамо», «Шахтер», «Заря», «Днепр», «Таврия» и «Металлист».

Именно киевское «Динамо» является самым успешным отечественным клубом за всю историю проведения престижного клубного турнира Старого Света. В сводной таблице Кубка/Лиги чемпионов УЕФА (сезоны 1955/56 – 2016/17 гг.) «бело-синие» занимают высокое 11-е место.

При этом стоит отметить, что УЕФА не прибавило в таблицу результаты трех матчей в розыгрыше Лиги чемпионов 1995/1996, которые впоследствии были аннулированы – победные поединки против датского «Ольборга» (1:0, 3:1) и греческого «Панатинаикоса» (1:0).

Топ-20 клубов Кубка/Лиги чемпионов УЕФА (1955 – 2017)

Команда

Страна

С

М

В

Н

П

О

К

1

Реал

Испания

47

410

245

72

93

562

12

2

Бавария

Германия

33

321

183

67

71

433

5

3

Барселона

Испания

27

288

169

64

55

402

5

4

МЮ

Англия

26

261

145

64

52

354

3

5

Милан

Италия

28

249

125

64

60

314

7

6

Ювентус

Италия

31

251

125

64

62

314

2

7

Бенфика

Португалия

36

236

108

55

73

271

2

8

Порту

Португалия

31

225

100

54

71

254

2

9

Арсенал

Англия

21

201

101

43

57

245

0

10

Ливерпуль

Англия

21

181

100

41

40

241

5

11

ДИНАМО

УКРАИНА

33

224

94

49

81

237

0

12

Аякс

Нидерланды

33

197

87

51

59

225

4

13

Интер

Италия

19

166

82

44

40

208

3

14

Селтик

Шотландия

31

188

88

32

68

208

1

15

Челси

Англия

14

152

77

43

32

197

1

16

Андерлехт

Бельгия

33

194

69

44

81

182

0

17

Рейнджерс

Шотландия

30

161

62

40

59

164

0

18

ПСВ

Нидерланды

26

167

61

39

67

161

1

19

Галатасарай

Турция

24

163

56

40

67

152

0

20

Лион

Франция

16

130

60

29

41

149

0

 

Источник — ФК Динамо Киев

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Комментарии
    wasj167
      wasj167, 23.06.2017 19:13
    +1
    А де шахтьор ?????????????
    Ссылка
    Алексей Аксютенко
      Алексей Аксютенко, 23.06.2017 19:18
    0
    а что за столбик "С"?
    Ссылка
    Den163
    online
      Den163, 23.06.2017 19:20
    -1
    Катятся вниз, но продолжают жить прошлым
    Ссылка
    Tyigena
    online
      Tyigena, 23.06.2017 19:21
    0
    Алексей Аксютенко, 23.06.2017 19:18
    а что за столбик "С"?
    "СЕЗОНОВ" то есть сколько принимали участие!
    Ссылка
    Tyigena
    online
      Tyigena, 23.06.2017 19:23
    0
    wasj167, 23.06.2017 19:13
    А де шахтьор ?????????????
    ты шахтер видишь?-нет!-а он есть!

    эта таблица не правильная,тут шахтера нет
    подать протест!
    Ссылка
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