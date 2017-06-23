Динамо – среди лучших клубов в Кубке/Лиге чемпионов УЕФА

Официальный сайт Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал сводную таблицу самых успешных клубов-участников Кубка/Лиги чемпионов УЕФА.

Напомним, что в этом году самый престижный турнир континентального футбола возьмет старт уже в 63-й раз, и за всю историю в нем приняли участие шесть клубов из Украины – «Динамо», «Шахтер», «Заря», «Днепр», «Таврия» и «Металлист».

Именно киевское «Динамо» является самым успешным отечественным клубом за всю историю проведения престижного клубного турнира Старого Света. В сводной таблице Кубка/Лиги чемпионов УЕФА (сезоны 1955/56 – 2016/17 гг.) «бело-синие» занимают высокое 11-е место.

При этом стоит отметить, что УЕФА не прибавило в таблицу результаты трех матчей в розыгрыше Лиги чемпионов 1995/1996, которые впоследствии были аннулированы – победные поединки против датского «Ольборга» (1:0, 3:1) и греческого «Панатинаикоса» (1:0).

Топ-20 клубов Кубка/Лиги чемпионов УЕФА (1955 – 2017)