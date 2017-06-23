Динамо – среди лучших клубов в Кубке/Лиге чемпионов УЕФА

Официальный сайт Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал сводную таблицу самых успешных клубов-участников Кубка/Лиги чемпионов УЕФА.
Напомним, что в этом году самый престижный турнир континентального футбола возьмет старт уже в 63-й раз, и за всю историю в нем приняли участие шесть клубов из Украины – «Динамо», «Шахтер», «Заря», «Днепр», «Таврия» и «Металлист».
Именно киевское «Динамо» является самым успешным отечественным клубом за всю историю проведения престижного клубного турнира Старого Света. В сводной таблице Кубка/Лиги чемпионов УЕФА (сезоны 1955/56 – 2016/17 гг.) «бело-синие» занимают высокое 11-е место.
При этом стоит отметить, что УЕФА не прибавило в таблицу результаты трех матчей в розыгрыше Лиги чемпионов 1995/1996, которые впоследствии были аннулированы – победные поединки против датского «Ольборга» (1:0, 3:1) и греческого «Панатинаикоса» (1:0).
Топ-20 клубов Кубка/Лиги чемпионов УЕФА (1955 – 2017)
|
№
|
Команда
|
Страна
|
С
|
М
|
В
|
Н
|
П
|
О
|
К
|
1
|
Реал
|
Испания
|
47
|
410
|
245
|
72
|
93
|
562
|
12
|
2
|
Бавария
|
Германия
|
33
|
321
|
183
|
67
|
71
|
433
|
5
|
3
|
Барселона
|
Испания
|
27
|
288
|
169
|
64
|
55
|
402
|
5
|
4
|
МЮ
|
Англия
|
26
|
261
|
145
|
64
|
52
|
354
|
3
|
5
|
Милан
|
Италия
|
28
|
249
|
125
|
64
|
60
|
314
|
7
|
6
|
Ювентус
|
Италия
|
31
|
251
|
125
|
64
|
62
|
314
|
2
|
7
|
Бенфика
|
Португалия
|
36
|
236
|
108
|
55
|
73
|
271
|
2
|
8
|
Порту
|
Португалия
|
31
|
225
|
100
|
54
|
71
|
254
|
2
|
9
|
Арсенал
|
Англия
|
21
|
201
|
101
|
43
|
57
|
245
|
0
|
10
|
Ливерпуль
|
Англия
|
21
|
181
|
100
|
41
|
40
|
241
|
5
|
11
|
ДИНАМО
|
УКРАИНА
|
33
|
224
|
94
|
49
|
81
|
237
|
0
|
12
|
Аякс
|
Нидерланды
|
33
|
197
|
87
|
51
|
59
|
225
|
4
|
13
|
Интер
|
Италия
|
19
|
166
|
82
|
44
|
40
|
208
|
3
|
14
|
Селтик
|
Шотландия
|
31
|
188
|
88
|
32
|
68
|
208
|
1
|
15
|
Челси
|
Англия
|
14
|
152
|
77
|
43
|
32
|
197
|
1
|
16
|
Андерлехт
|
Бельгия
|
33
|
194
|
69
|
44
|
81
|
182
|
0
|
17
|
Рейнджерс
|
Шотландия
|
30
|
161
|
62
|
40
|
59
|
164
|
0
|
18
|
ПСВ
|
Нидерланды
|
26
|
167
|
61
|
39
|
67
|
161
|
1
|
19
|
Галатасарай
|
Турция
|
24
|
163
|
56
|
40
|
67
|
152
|
0
|
20
|
Лион
|
Франция
|
16
|
130
|
60
|
29
|
41
|
149
|
0
Источник — ФК Динамо Киев
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