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Ювентус заинтересован в услугах Данило

«Реал» хочет получить за трансфер футболиста около 30 миллионов евро

  • 23.06.2017 18:25
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ФК Реал Мадрид. Данило
© ФК Реал Мадрид. Данило

Мадридский «Реал» и туринский «Ювентус» начали переговоры по трансферу Данило. Представители «Старой синьоры» уже подтвердили, что Дани Алвес этим летом покинет команду Массимилиано Аллегри, и начали поиски нового правого латераля. Обратившись к Королевскому клубу, итальянцы получили положительный ответ. Представители Данило не опровергли эту информацию, но подчеркнули, что на сегодняшний день конкретного предложения еще нет.

В итальянском футболе есть ограничения по количеству легионеров, не имеющих европейского гражданства, поэтому, подписав Данило, «Ювентус», скорее всего, откажется от трансфера футболиста «Баварии» Дугласа Косты, стоимость которого, в любом случае, весьма высока для итальянского клуба. В настоящий момент именно Данило является приоритетной целью «Ювентуса», но если сделка с «Мадридом» не состоится, то туринский клуб готов рассмотреть переход защитника «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиана.

По информации испанских СМИ, «Реал» хочет получить за трансфер Данило около 30 миллионов евро. Два года назад футболист перешел в испанский гранд за 31,5 млн. «Ювентус» же рассчитывает взять Данило в аренду с правом выкупа в июне 2018 года.

С момента своего перехода в «Реал Мадрид» Данило принял участие в 56 матчах, забил три гола и отдал три голевые передачи. После разговора с Зинедином Зиданом о своем будущем футболист не намеревался покидать команду, но ситуация может измениться, если «Ювентус» будет готов предложить бразильцу место в основе.

Источник — Фан-сайт мадридского «Реала»

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