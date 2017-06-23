Товарищеский поединок между болгарским «Ботевом» и кипрским АЕЛом был прерван из-за вышедшей на поле коровы. Животное спокойно прошло от одних ворот к другим, не обращая внимания на футболистов. Также на поле выбежала и собака.
Позже игра была продолжена, команда из Лимасола победила со счетом 3:1.
Источник — Sport.ua
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