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В Болгарии остановили матч из-за коровы

Животное вышло на поле прогулочным шагом

  • 23.06.2017 18:04
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В Болгарии остановили матч из-за коровы

Товарищеский поединок между болгарским «Ботевом» и кипрским АЕЛом был прерван из-за вышедшей на поле коровы. Животное спокойно прошло от одних ворот к другим, не обращая внимания на футболистов. Также на поле выбежала и собака.

Позже игра была продолжена, команда из Лимасола победила со счетом 3:1.

Источник — Sport.ua

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