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ФИФА не лишала Карпаты 6 очков

Международная федерация футбол не подтвердила снятие 6 очков с львовского клуба

  • 23.06.2017 17:40
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ФК Карпаты. Владимир Гудыма
© ФК Карпаты. Владимир Гудыма

ФИФА не подтвердила снятие 6 очков с «Карпат» и наложение трансферного бана за невыплату долга Владимиру Гудыме.

«Мы не имеем отношения к этому вопросу и советуем обратиться к клубам, имеющим к этому отношение», – ответили в ФИФА.

Что касается трансферного бана, то он наложен, но не ФИФА, а КДК ФФУ. «Карпатам» предоставили время до 15 мая, чтобы закрыть долг перед экс-игроком Владимиром Гудымой, в противном случае должен был вступить в силу запрет на регистрацию новых футболистов. Но пока неизвестно, применила ли ФФУ данную санкцию, которая должна была вступить в силу.

Источник — Футбол 24

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