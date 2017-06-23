ФИФА не лишала Карпаты 6 очков

ФИФА не подтвердила снятие 6 очков с «Карпат» и наложение трансферного бана за невыплату долга Владимиру Гудыме.
«Мы не имеем отношения к этому вопросу и советуем обратиться к клубам, имеющим к этому отношение», – ответили в ФИФА.
Что касается трансферного бана, то он наложен, но не ФИФА, а КДК ФФУ. «Карпатам» предоставили время до 15 мая, чтобы закрыть долг перед экс-игроком Владимиром Гудымой, в противном случае должен был вступить в силу запрет на регистрацию новых футболистов. Но пока неизвестно, применила ли ФФУ данную санкцию, которая должна была вступить в силу.
Источник — Футбол 24
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