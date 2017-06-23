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БАБИЧ: «Игроки Днепра готовы прибыть на просмотр в Черноморец»

Наставник одесской команды – о потенциальных новичках клуба

  • 23.06.2017 17:07
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ФК Черноморец. Александр Бабич
© ФК Черноморец. Александр Бабич

Главный тренер «Черноморца» Александр Бабич рассказал, что в ближайшее время на просмотр в одесский клуб могут прибыть ряд игроков «Днепра».

«Не буду называть фамилий, но общение с игроками имело место. Например, есть группа молодых исполнителей в «Днепре», готовая прибыть к нам на просмотр. В данный момент все находится на стадии переговоров. Дело в том, что еще не до конца понятно, какая судьба ждет «Днепр», «Волынь» и «Сталь».

Никакой конкретики я вам пока не скажу, но футболисты из этих коллективов могут оказаться в Одессе, при определенных условиях», – сказал Бабич.

Источник — Sportarena

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