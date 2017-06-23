БАБИЧ: «Игроки Днепра готовы прибыть на просмотр в Черноморец»

Главный тренер «Черноморца» Александр Бабич рассказал, что в ближайшее время на просмотр в одесский клуб могут прибыть ряд игроков «Днепра».
«Не буду называть фамилий, но общение с игроками имело место. Например, есть группа молодых исполнителей в «Днепре», готовая прибыть к нам на просмотр. В данный момент все находится на стадии переговоров. Дело в том, что еще не до конца понятно, какая судьба ждет «Днепр», «Волынь» и «Сталь».
Никакой конкретики я вам пока не скажу, но футболисты из этих коллективов могут оказаться в Одессе, при определенных условиях», – сказал Бабич.
Источник — Sportarena
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.