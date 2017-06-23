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Порноактриса предложила пари игрокам сборной России

Девушка готова заняться сексом со всеми футболистами команды, если они выиграют Кубок конфедераций

  • 23.06.2017 16:36
  • 4452 просмотров
  • 10 комментария
Метки
instagram.com/alinahenessy. Алина Еременко
© instagram.com/alinahenessy. Алина Еременко

Российская порноактриса Алина Еременко (Henessy) предложила пари сборной России. Девушка пообещала заняться сексом со всеми футболистами национальной команды одновременно, если национальная команда выиграет Кубок конфедераций.

«Если Россия выиграет Кубок конфедераций, я обещаю самый масштабный гэнг-бэнг в моей карьере со всеми победителями Кубка конфедераций одновременно. Парни, есть смысл очень постараться», — заявила Еременко.

Алина Henessy уже не первый раз обращает на себя внимание подобным образом. В апреле 2015-го уроженка Комсомольска-на-Амуре пообещала провести секс-марафон с футболистом московского «Динамо» Александром Кокориным, если тот забьет пять мячей до конца чемпионата России. Форвард отличился лишь один раз.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Жилдабыл
      Жилдабыл, 23.06.2017 16:50
    +15
    Видимо, была на каком то матче, многое узнала с трибун об их ориентации, и подумала, что все равно ничем не рискует.
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    gavriiloff
      gavriiloff, 23.06.2017 16:54
    +14
    просто хорошо разбирается в футболе - знает что Россия не возьмет кубок, ничем не рискует и пиарится
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    Arius.
    online
      Arius., 23.06.2017 17:03
    +1
    gavriiloff, 23.06.2017 16:54
    просто хорошо разбирается в футболе - знает что Россия не возьмет кубок, ничем не рискует и пиарится
    А чем эта дыркa рискует? Там наверняка сотни нигеров прошли с ней сцены "любви" ! Вот чем этот колодец рискует?
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    ivangroznii
      ivangroznii, 23.06.2017 17:26
    +4
    Футболисты могут себе позволить таких девочек,что эта Алина будет им на кухне завтрак накрывать
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    airwolf77
      airwolf77, 23.06.2017 17:35
    +2
    видимо эта девушка не знает что половина мокшебурятской сборной,родом с тех мест где процветает скотоложество.как и мужеложество....ну и это не главное,рожденный говном,по Слуцкому,играть в футбол не может....так что,мимо кассы,притом дважды
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    Arius
      Arius, 23.06.2017 17:36
    -11
    да уважающий себя человек, не будет тыкать туда, где были десятки тыс ху.в и выпито столько же литров спе...мы. фу да от неё наверняка несёт ху.ми!
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    pa110385
    pa110385, 23.06.2017 17:38
    0
    Скрєпи
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    Tyigena
      Tyigena, 23.06.2017 17:41
    +2
    Arius., 23.06.2017 17:03-один лицо
    Arius, 23.06.2017 17:36-другое лицо---------

    ну тянет дрочера на тему с соской
    хоть тут отвяжется
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    Germesus
    online
      Germesus, 23.06.2017 17:53
    +4
    Tyigena, 23.06.2017 17:41
    Arius., 23.06.2017 17:03-один лицо
    Arius, 23.06.2017 17:36-другое лицо---------

    ну тянет дрочера на тему с соской
    хоть тут отвяжется
    Та це від заздрощів )) грошей на таку немає, тому доводиться все ручками, от і біситься ))
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    Andrii_MKh
    online
      Andrii_MKh, 23.06.2017 17:59
    0
    Мотивация зашкалила
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