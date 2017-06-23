Порноактриса предложила пари игрокам сборной России

Российская порноактриса Алина Еременко (Henessy) предложила пари сборной России. Девушка пообещала заняться сексом со всеми футболистами национальной команды одновременно, если национальная команда выиграет Кубок конфедераций.
«Если Россия выиграет Кубок конфедераций, я обещаю самый масштабный гэнг-бэнг в моей карьере со всеми победителями Кубка конфедераций одновременно. Парни, есть смысл очень постараться», — заявила Еременко.
Алина Henessy уже не первый раз обращает на себя внимание подобным образом. В апреле 2015-го уроженка Комсомольска-на-Амуре пообещала провести секс-марафон с футболистом московского «Динамо» Александром Кокориным, если тот забьет пять мячей до конца чемпионата России. Форвард отличился лишь один раз.
Источник — Sport.ua
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Arius, 23.06.2017 17:36-другое лицо---------
ну тянет дрочера на тему с соской
хоть тут отвяжется
Arius, 23.06.2017 17:36-другое лицо---------
ну тянет дрочера на тему с соской
хоть тут отвяжется
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