ФК Динамо: Динамо та Ігор Суркіс не пов’язані с Приватбанком

«Заступник голови НБУ Рожкова К.В. продовжує маніпулювати громадською думкою, дискредитуючи ФК «Динамо» Київ.

Так 21 червня 2017 року в засобах масової інформації були опублікуванні статті: «НБУ рекомендує Приватбанку врегулювати кредитні відносин із ФК «ДИНАМО» та «НБУ надавав ПриватБанку півроку для врегулювання відносин з ФК «ДИНАМО». На наш погляд, зміст цих матеріалів не повною мірою відображає об’єктивну картину. Тому ми змушені надати з цього приводу такі офіційні коментарі.

По-перше, Футбольний клуб «Динамо Київ» вкотре публічно наполягає, що ані сам клуб, ані його керівництво та засновники жодним чином не були пов’язані з ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК». ТОВ ФК «ДИНАМО КИЇВ» та ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» мали та мають різні структури власності, керівництво, сфери діяльності, інфраструктуру.

Наголошуємо, що ТОВ ФК «ДИНАМО КИЇВ» протягом свого існування мало статус виключно клієнта ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», а тому не могло жодним чином впливати на операційну діяльність банку, тим більше завдавати йому збитків.

Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 17.05.2017 року по справі №826/20221/16 встановлено, що Президент Футбольного клубу «ДИНАМО КИЇВ» Ігор Суркіс не є пов’язаною з ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» особою», – йдеться у заяві, яку опублікували на офіційному сайті Динамо.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ФК «Динамо» позбавлений доступу до кредитних коштів у «Приватбанку».