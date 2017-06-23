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ОФІЦІЙНО: Федеріко Перейра – гравець Карпат

Колишній капітан «Зірки» підписав дворічний контракт із львівським клубом

  • 23.06.2017 15:40
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ФК Карпаты. Федерико Перейра
© ФК Карпаты. Федерико Перейра

Аргентинський захисник Федеріко Перейра підписав дворічний контракт із львівськими «Карпатами». 28-річний Перейра добре знайомий українським уболівальникам за виступами у кропивницькій «Зірці», в якій він був лідером та капітаном команди. Протягом минулого сезону захисник провів 22 матчі у Лізі Парі-Матч та забив два м’ячі, один з них у ворота львівських «Карпат».

До українського періоду, Федеріко Перейра грав у АСІЛ (Кіпр), «Серро Рейес» (Іспанія), «Сентраль Кордова», «Хувентуд Уніда», «Трістан Суарес» (усі – Аргентина), а також за болівійські «Блумінг» та «Стронгест».

У «Карпатах» Федеріко Перейра виступатиме під 4-им номером.

Источник — ФК Карпаты

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