ОФІЦІЙНО: Федеріко Перейра – гравець Карпат

Аргентинський захисник Федеріко Перейра підписав дворічний контракт із львівськими «Карпатами». 28-річний Перейра добре знайомий українським уболівальникам за виступами у кропивницькій «Зірці», в якій він був лідером та капітаном команди. Протягом минулого сезону захисник провів 22 матчі у Лізі Парі-Матч та забив два м’ячі, один з них у ворота львівських «Карпат».



До українського періоду, Федеріко Перейра грав у АСІЛ (Кіпр), «Серро Рейес» (Іспанія), «Сентраль Кордова», «Хувентуд Уніда», «Трістан Суарес» (усі – Аргентина), а також за болівійські «Блумінг» та «Стронгест».



У «Карпатах» Федеріко Перейра виступатиме під 4-им номером.