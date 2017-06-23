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Максим ЛУНЕВ: «Мне хотелось остаться в элитном дивизионе»

Новичок «Зари» – об адаптации в команде

  • 23.06.2017 15:23
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ФК Днепр. Максим Лунев
© ФК Днепр. Максим Лунев

Новичок луганской «Зари» Максим Лунев поделился первыми впечатлениями от пребывания в стане «черно-белых»:

- «Днепр» вылетел во Вторую лигу, а мне же хотелось остаться в элитном дивизионе и играть на высоком уровне. «Заря» - команда сильная, показывает отличный футбол и справедливо заняла третье место. Поэтому я очень рад переходу именно в «Зарю».

- Как приняли в команде?
- Я не один из «Днепра» перебрался в «Зарю», поэтому мне было легче. Кроме того, Руслана Бабенко знал заочно. А в целом же, все ребята приняли отлично.

- Твоя главная задача в «Заре»?
- Моя задача – доказывать тренеру, что я готов попадать в основной состав и могу прогрессировать.

- Сегодня была непростая тренировка, вы сдавали тесты на скорость и выносливость…
- На сборах у всех команд непростые тренировки. Нужно уже сейчас начинать закладывать фундамент физической готовности, чтобы потом, в играх чемпионата, было проще и легче.

- После теста Yo-Yo ты даже не вспотел, хотя и показал неплохой результат. Привык к таким нагрузкам?
- Да. Подобные тесты были так же и в «Днепре». Там однажды даже бежали тест Yo-Yo посреди сезона.

- Над чем тебе работать необходимо в первую очередь?
- Считаю, что работать надо над всем. Именно упорная и постоянная работа – залог успеха.

Источник — ФК Заря

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