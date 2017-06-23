Ворскла подписала Коломойца

Нападающий Юрий Коломоец, покинувший «Ворсклу» минувшей осенью в статусе лучшего бомбардира команды (8 голов в 21 матче), возвращается в стан «бело-зеленых».
Новый трудовой договор нападающего рассчитан на год с возможностью пролонгации еще на один.
Напомним, вторую часть сезона 2016\17 Коломоец провел в клубе МТК из Будапешта. В 14 матчах украинец забил 2 гола.
Источник — ФК Ворскла
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