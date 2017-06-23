Итоги сезона УПЛ. Топ-10 открытий чемпионата

Несмотря на глобальные проблемы всего украинского футбола, в нем пока еще есть настоящие светлые пятна. Предлагаем вашему вниманию наш хит-парад открытий чемпионата.

Андрей ЛУНИН, Днепр

Минувший сезон 17-летний голкипер начинал в команде U-19, не попадая в заявку основной команды и даже не будучи основным в «Днепре» U-21. Но серия ошибок Дениса Шелихова, который начудил в матче с «Олимпиком» и неуверенные действия его сменщика Алексея Баштаненко, вынудили Дмитрия Михайленко бросить в бой необстрелянного матчами высокого уровня Лунина. Дебютировав в матче 11-го тура с «Карпатами», Лунин прочно застолбил за собой место в основном составе днепровского клуба, демонстрируя не по годам зрелую игру и вселяя уверенность в партнеров. Бенефисом Лунина стал кубковый матч против «Шахтера», в котором он сделал столько «сэйвов», сколько с лихвой хватило бы на полчемпионата. После матча действиями молодого голкипера был восхищен даже наставник «Шахтера» Паулу Фонсека.

Успешная игра юного голкипера не осталась незамеченной тренерским штабом сборной Украины – Андрей Шевченко вызвал Лунина на подготовительный сбор перед матчем с Финляндией. Новый же сезон голкипер, скорее всего, начнет в «Заре», где составит конкуренцию Алексею Шевченко.

Артем БЕСЕДИН, Динамо

Минувший сезон наверняка стал лучшим в карьере 21-летнего форварда. Артем не только сумел стать основным нападающим в «Динамо», но и получил вызов в национальную сборную на матч с Финляндией. Именно гол форварда «Динамо» принес команде Андрея Шевченко победу в непростом поединке с финнами. В чемпионате Беседин забил девять мячей, став вторым бомбардиром клуба после Андрея Ярмоленко.

С возвращением в клуб Артема Кравца и Жуниора Мораэса Беседину придется выдерживать большую конкуренцию за место в основе, но, как нам кажется, он к ней уже готов.

Николай МАТВИЕНКО, Карпаты

В «Шахтере», где Николай Матвиенко начинал сезон, ему было тяжело конкурировать за место в основном составе. Но в «Карпатах», куда он перешел на правах аренды весной 2017-го года, защитник пришелся ко двору. Олег Дулуб отрядил защитника на левый фланг обороны – и Матвиенко заиграл так, словно всю жизнь играл на фланге, а не в центре обороны. При этом 20-летний защитник закрывал всю левую бровку, активно подключаясь к атакам «зелено-белых». Перед матчем с Хорватией Андрей Шевченко, в виду дисквалификации Соболя, пригласил Матвиенко в сборную – и тот отблагодарил наставника за доверие хорошей игрой на «Максимире». И в следующем матче с Финляндией, когда в сборную вернулся Соболь, защитник «Карпат» вышел с первых минут.

Владимир ШЕПЕЛЕВ, Динамо

20-летний полузащитник стал одним из тех, кому пошел на пользу переход «Динамо» на новую схему. В первой команде Шепелев дебютировал во второй половине сезона, вытеснив из состава Сергея Рыбалку. Шепелев делает большой объем работы в центре поля, не теряется получая мяч, и, когда этого требует ситуация, может начать атаку. Прогресс талантливого хавбека не остался незамеченным Андреем Шевченко, который крайне осторожно вызывал в сборную игроков «Динамо».

Давид ХОЧОЛАВА, Черноморец

За полтора года проведенных в Одессе 24-летний защитник, пришедший из малоизвестного грузинского клуба «Шукура», стал одним из лидеров «Черноморца». Но в Южной Пальмире фактурный защитник с отличным выбором позиции и умением играть головой, успевший дебютировать в сборной Грузии, надолго не задержался. Еще до завершения чемпионата Хочолава подписал пятилетний контракт с «Шахтером», где в нем видят замену многолетнему столпу обороны Александру Кучеру. По крайней мере, конкуренция с приходом грузина в центре обороны горняков должна порядком увеличиться.

Александр СВАТОК, Днепр

В основном составе «Днепра» Сваток дебютировал еще при Хуанде Рамосе - испанский специалист выпустил молодого защитника в матче Лиги Европы с «Пандурием». Тот матч, впрочем, стал для игрока единственным в основе при Рамосе. Не жаловал защитника и Мирон Маркевич – при нем Сваток отправился в аренду в луцкую «Волынь». Но и у Кварцяного стать игроком основного состава у молодого защитника не вышло: в дебютном матче Сваток получил предупреждение в дебюте встречи и уже к 17-й минуту Кварцяный в свойственно себе манере заменил игрока.

До прошедшего сезона на счету Сватка было всего 12 матчей в УПЛ, а в сезоне 2016/17 защитник отыграл 30 матчей в Премьер-лиге, став одним из лидеров обновленного «Днепра». Хороший выбор позиции, цепкость, умение страховать партнеров – вот те качества, которые помогут Сватку стать одним из лучших центральних защитников чемпионата. Главное – не сбавлять обороты.

Деннис БОННАВЕНТУРЕ, Заря

19-летний нигериец пришел в луганскую команду минувшим летом. За год в команде Юрия Вернидуба Боннавентуре окреп, получил неплохую игровую практику (хотя, нигериец в воспитательных целях несколько раз отправлялся в дубль) и неплохо себя зарекомендовал, забив шесть мячей. «Брюгге» предложил за нигерийца неплохие деньги – и «Заря» без зазрения совести его отпустила.

Дмитрий КОРКИШКО, Черноморец

27-летний хавбек, если кто-то запамятовал, в 2009-м году стал чемпионом Европы U-19 и даже забил в финальном матче сборной Англии. Но если карьеры Гармаша, Шахова, Кривцова после победы на домашнем чемпионате Европы пошли вверх, то Коркишко долго не мог себя найти на взрослом уровне. Ничего не показал в «Арсенале», в «Динамо» играл только за вторую команду. Потом была попытка заиграть в Беларуси и период в перволиговой «Полтаве». Но только в «Черноморце» Коркишко стал оправдывать те авансы, которые выдавали ему в юности. В минувшем сезоне он был одним из системообразующих игроков «Черноморца». Его статистика говорит сама за себя: 7 голов и 2 голевые передачи в 27 матчах чемпионата. Отличный результат для игрока, на котором многие давно поставили крест.

Дмитрий НЕМЧАНИНОВ, Олимпик

Воспитанник «Динамо», поигравший за карьеру в «Днестре», винницкой «Ниве», «Звезде», «Волыни» и «Черноморце», похоже, нашел свою команду. Роману Санжару удалось гармонично вписать в игру команды быстрого и техничного Немчанинова, который, как оказалось, может не только, сломя голову нестись вперед, но и быть полезным при обороне своих ворот. Перед матчем сборной Украины с Хорватией поговаривали даже, что Немчанинов является одним из кандидатов на замену дисквалифицированному Соболю. Но пока приглашения из национальной команды Немчанинов не дождался. Хотя, я не буду удивлен, если тренерский штаб сборной в итоге обратит свой взор на этого игрока.

Кваме КАРИКАРИ, Сталь

25-летний ганский форвард расцвел с приходом в «Сталь» Леонида Кучука. Наставник признался, что следил за игрой Карикари еще тогда, когда игроку было 17 лет, и он выступал на родине. Свой потенциал Карикари показал в матчах с «Александрией» и «Волынью», сделав сначала хет-трик, а потом дубль – выйдя на замену в конце второго тайма встречи с лучанами. Но очевидно, играть во второй шестерке ему было не особо интересно, поэтому до конца сезона ганец больше не забивал. Но и семь мячей за сезон, как для игрока «Стали» - не самый плохой показатель.