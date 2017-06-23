Денис ОЛЕЙНИК: «Мирон Маркевич мог бы спокойно работать в Европе»

Бывший футболист «Металлиста» и «Днепра» Денис Олейник рассказал о тренерском таланте Мирона Маркевича.



— Назовешь самый памятный период своей украинской карьеры?

— Безусловно, это было в «Металлисте».



— Мирон Маркевич — специалист европейского образца?

— Можно и так сказать. Думаю, он бы смог работать в Европе. У него есть свое нестандартное видение и свой определенный подход. Из всех отечественных специалистов, думаю, он ближе всех к западным образцам по стилю своей работы.



— У него тоже все построено на профессионализме?

— Да. Не хочешь — до свидания. Спокойствие на высочайшем уровне. Тренировки — для удовольствия. Все упражнения — с мячом. Загонов почти никогда не было. Готовились за счет игр. Мне этот подход импонировал. Да он всем импонировал! Самое главное, что Маркевич сумел объединить представителей разных футбольных школ и национальностей. Я этому тренеру за многое благодарен. Говорил об этом не раз и буду говорить всегда.



— При нем ведь ты и за сборную Украины дебютировал…

— Да, такое не забывается. Мы принимали в Харькове Литву, я вышел на замену. Победили с крупным счетом — 4:0. Тогда национальная команда показывала свой лучший футбол. Пускай в контрольных поединках, но все же. Маркевич меня все время вызывал в сборную, но потом был переход в «Днепр» и…



— Вспоминать Хуанде Рамоса будем?

— Незлым тихим словом (улыбается). Я бы не хотел ворошить прошлое. Да, был конфликт, но Рамос — очень сильный специалист. В футболе, впрочем, бывают другие моменты. Человеческие. Не сложились, в общем, у нас отношения. Я не злопамятный, а причины надо искать в себе. Точка.

Евгений ГРЕСЬ