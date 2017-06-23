ОФИЦИАЛЬНО: Александрия подписала Панькива и Каленчука

Сегодня, 23-го июня, ФК «Александрия» подписала контракты с вратарем Юрием Панькивым и полузащитником Максимом Каленчуком. Оба футболиста раньше играли за каменскую «Сталь».
О деталях сделки не разглашается.
Напомним, ранее сообщалось, что Максим Каленчук покинул «Сталь».
Источник — ФК Александрия
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