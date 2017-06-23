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ОФИЦИАЛЬНО: Александрия подписала Панькива и Каленчука

Клуб продолжает усилять состав перед новым сезоном

  • 23.06.2017 14:35
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metallurg.donetsk.ua. Юрий Панькив
© metallurg.donetsk.ua. Юрий Панькив
Сегодня, 23-го июня, ФК «Александрия» подписала контракты с вратарем Юрием Панькивым и полузащитником Максимом Каленчуком. Оба футболиста раньше играли за каменскую «Сталь». 
 
О деталях сделки не разглашается.
 
Напомним, ранее сообщалось, что Максим Каленчук покинул «Сталь».

Источник — ФК Александрия

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