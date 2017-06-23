Сергей МАКАРОВ: «Десна исправилась и пошла по правильному пути»

Президент ПФЛ Сергей Макаров поделился мнением о недопуске «Десны» в УПЛ.
«Решение принято, решение формальное и законное. Клубы могут выражать свою позицию, но «Верес» уже в премьер-лиге. Александр Бандурко всем объяснял: если бы у «Десны» не было столько проблем по финансовому критерию, то именно черниговцы спокойно зашли бы в УПЛ.
Клубу, в первую очередь, нужно разобраться в себе. Кстати говоря, там сейчас так и делают. «Десна» исправилась и пошла по правильному пути: они осознали свои слабые места и исправили их.
Сейчас этот клуб, можно сказать, уже оздоровил ситуацию внутри себя», – сказал Макаров.
Источник — Footboom
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.