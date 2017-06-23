«Теодорчик хочет, чтобы смена клуба стала для него шагом вперед»

Генеральный директор «Андерлехта» Герман ван Холсбек сообщил, что Теодорчик не рассматривает предложения из России

— Лукаш Теодорчик может уйти. Но он хочет, чтобы этот переход стал для него шагом вперед в карьере. Он, например, даже не рассматривает предложения из России, — сказал ван Холсбек.