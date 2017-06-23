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«Теодорчик хочет, чтобы смена клуба стала для него шагом вперед»

Генеральный директор «Андерлехта» рассказал о трансферных желаниях польского нападающего

  • 23.06.2017 13:53
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Метки
ФК Андерлехт. Лукаш Теодорчик
© ФК Андерлехт. Лукаш Теодорчик
Генеральный директор «Андерлехта» Герман ван Холсбек сообщил, что Теодорчик не рассматривает предложения из России
 
— Лукаш Теодорчик может уйти. Но он хочет, чтобы этот переход стал для него шагом вперед в карьере. Он, например, даже не рассматривает предложения из России, — сказал ван Холсбек.
 
Напомним, ранее «Андерлехт» заявлял, что  Теодорчик стоит больше 15 миллионов евро

Источник — Динамо Киев от Шурика

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