«Теодорчик хочет, чтобы смена клуба стала для него шагом вперед»

Генеральный директор «Андерлехта» Герман ван Холсбек сообщил, что Теодорчик не рассматривает предложения из России
— Лукаш Теодорчик может уйти. Но он хочет, чтобы этот переход стал для него шагом вперед в карьере. Он, например, даже не рассматривает предложения из России, — сказал ван Холсбек.
Напомним, ранее «Андерлехт» заявлял, что Теодорчик стоит больше 15 миллионов евро
Источник — Динамо Киев от Шурика
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