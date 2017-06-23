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КОБИН: «После игры мог выпить вина или пива - я был молодым парнем»

Футболист рассказал про отношение к спиртному

  • 23.06.2017 13:31
  • 814 просмотров
  • 4 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Василий Кобин
© ФК Шахтер Донецк. Василий Кобин

Василий Кобин признался, что мог позволить себе выпить, когда был игроком «Закарпатья».

- Сергей Танасюк рассказывал, что вы курили и пили, когда играли в Ужгороде. Правда?
- Употреблял, но не злоупотреблял - мог себе позволить в малых дозах. Например, после игры мог выпить вина или пива - я был молодым парнем. Если Танасюк действительно видел меня пьяным, то я не знаю ... Серега таксистом работает и потерялся немного. Не знаю, что он такое погнал. Но пусть будет на его совести, ничего страшного.
 

Источник — Футбол 24

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Комментарии
    ram-le
    online
    ram-le, 23.06.2017 13:52
    +2
    Вася, ты не про вино и пиво, а про свои победы расскажи, пора уже)) А то ты всем рты затыкаешь, по углам загоняешь: одному -- уходить из футбола, другой - потерялся в жизни, таксистом работает... Расскажи как тебя Барса хотела купить)) Или не Барса?.. Жги, Вася, ждём))))
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    serge1234
      serge1234, 23.06.2017 13:54
    +1
    ... и водки, за дидов
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    acfred
    online
    acfred, 23.06.2017 14:17
    +1
    Мегановость: Вася Кобин бухал после матча как и многие наши и ненаши футболисты ) - полный абзац ))
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    Darkness1984
      Darkness1984, 23.06.2017 14:35
    0
    Потом будет как Леон, экспертом
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