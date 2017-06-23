КОБИН: «После игры мог выпить вина или пива - я был молодым парнем»

Василий Кобин признался, что мог позволить себе выпить, когда был игроком «Закарпатья».

- Сергей Танасюк рассказывал, что вы курили и пили, когда играли в Ужгороде. Правда?

- Употреблял, но не злоупотреблял - мог себе позволить в малых дозах. Например, после игры мог выпить вина или пива - я был молодым парнем. Если Танасюк действительно видел меня пьяным, то я не знаю ... Серега таксистом работает и потерялся немного. Не знаю, что он такое погнал. Но пусть будет на его совести, ничего страшного.