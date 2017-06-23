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ДЕВИЧ: «Где буду играть? Приму решение через две-три недели»

Экс-игрок «Металлиста» и «Шахтера» рассказал о своих планах на будущее

  • 23.06.2017 13:05
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zn.ua, Марко Девич
© zn.ua, Марко Девич
Нападающий Марко Девич после ухода из «Ростова» не исключает возможность завершения спортивной карьеры, но мечтает, что сможет вернуться в сборную Украины.
 
- Вы еще не попрощались с мечтой вернуться в сборную Украины?
- Этот вопрос - открытый. Последний раз я вызывался в 2014-м, если не ошибаюсь. Почти три года длится пауза. Но я со сборной не попрощался. Думаю, что вызов таки будет, но, к сожалению, я в последнее время не выходил на поле. Играю для того, чтобы забивать голы и побеждать. Буду подниматься все выше, прогрессировать - привлеку внимание тренерского штаба. Конечно, я всегда буду мечтать вернуться в сборную Украины. Скучаю по этим матчам, очень не хватает адреналина от них.
 
- Мысли об уходе из спорта у вас уже появлялись, учитывая неудачный период последнего времени?
- Честно говоря, думал об этом. Такой вариант возможен процентов на 20. Я устал от этого всего, не играя в футбол. Физически чувствую себя очень хорошо, мог бы еще поиграть. Если найду вариант, который устроит меня и мою семью, то играть еще 1-2 года. Но сейчас процентов на 20 предполагаю окончания карьеры. Не буду этого скрывать.
 
За полгода в российском «Ростове» 33-летний игрок провел 18 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 ассист
 
Напомним, ранее сообщалось, что Девич покинул Ростов.
 

Источник — Футбол 24

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