Затишье после бури

Вначале напомню результаты матчей второго тура.

Россия – Португалия – 0:1

Мексика – Новая Зеландия – 2:1

Камерун – Австралия – 1:1

Германия – Чили –1:1

Буря эмоций бушевала на полях турнира в играх первого тура. А на втором футбольная природа решила малость отдохнуть.

Хотя, это еще как посмотреть. Отдельно взятый матч Мексика – Новая Зеландия стал рекордным на КК по количеству голевых моментов – до полутора десятка. Зато остальные существенно уступали в зрелищности поединкам стартового тура: от трех до пяти реально голевых эпизодов за игру.

Особенно разочаровали матчи второй группы. Камерун с Австралией на двоих, помимо голов, смогли соорудить лишь один стоящий момент, упущенный Абубакаром. Германия с Чили проведя первый тайм за здравие, во втором отслужили заупокойную мессу.

Игра России с Португалией была средней степени смотрибельности, но ее дискредитировал тот факт, что свой единственный голевой шанс одна из команд получила уже перед самым финальным свистком.

Парадоксально, но интрига уснула раньше всего в центральном матче тура. Если не считать полумомент немца Штиндля, с чьим ударом спокойно справился Эррера, то в последний раз выйти вперед могли чилийцы. И происходило это еще на 48-й минуте, когда штрафному удару Санчеса немного не хватило точности.

Австралийский гол с пенальти на 60-й минуте подвел черту под важными событиями в игре с Камеруном. В оставшиеся полчаса команды играли в футбол примерно так же неубедительно, но вдобавок еще и беззубо.

Новозеландцы могли уйти от поражения еще на 85-й минуте, когда удар Томаса пришелся аккурат в крестовину мексиканских ворот.

А промах Джикия на второй компенсированной минуте стал поистине уникальной возможностью сравнять счет для России. Вопреки всякой логике. Ибо исход именно этого матча наиболее закономерен в туре: португальцы переиграли соперника с разницей в три голевых момента, что по нашей «шкале справедливости» соответствует перевесу в один гол.

Далее следует ничья Камеруна с Австралией. Африканцы превзошли соперника всего на один голевой шанс, а счет полумоментов здесь равен. Стало быть, точно ничейка, и плюс-минус - результативная.

Можете со мною не соглашаться, но, как по мне, Чили больше заслуживало победы, чем Германия. Об этом говорят более серьезные угрозы воротам Тер Штегена, возникавшие до и сразу после перерыва. Немцы и на гол-то с отчетливым скрипом «наиграли». Если, конечно, говорить о реально голевых моментах.

Ну, и наименее логичен результат игры Новой Зеландии с Мексикой. Считаю, что адекватнее отразил бы происходившее на поле счет 2:2. Пусть в эндшпиле мексиканцы и превзошли островитян на парочку голевых возможностей.

Арбитры, на сей раз, лишь дважды обращались к помощи видео. Серба Мажича это убедило в справедливости пенальти, назначенного в ворота Камеруна. А вот гамбийца Гасаму, похоже, только еще больше запутало и сбило с толку. Впрочем, тут дело не в качестве повторов, а в человеческом факторе, о чем я Вам недавно говорил.

Африканец судил матч Новая Зеландия – Мексика. Мой консультант в вопросах судейства акцентирует на том, что в предшествующей эпизоду атаке Гасама не зафиксировал три фола новозеландцев кряду. После чего, не успел он отреагировать на явный фол мексиканца Рейеса, как оппонент последнего Томас принялся чинить самосуд при помощи верхних и нижних конечностей.

Естественно, наших бьют, и начались в деревне танцы!!! Футболом там уже и не пахло, и пару-тройку очевидных удалений могли увидеть все, кто наблюдал видеоповторы. Все, кроме рефери. Который самолично отправился их смотреть, после чего выписал горчичник Рейесу, и лишь после дополнительных радиоконсультаций – еще два новозеландцам.

И шо Вы мне теперь споете? На том же чемпионате мира мы не застрахованы от того, что какой-нибудь представитель менее развитого в футболе региона (а их там будет, и достаточно) не попадет в аналогичную запару. Как видим, здесь и видео бессильно.

Итак, мы имеем уже 6 использований повторов. Из которых абсолютно по делу была применена лишь половина, а теперь нарисовался и неправильно истолкованный. Как-то так. Обещаю Вам продолжить эту статистику, по мере своих возможностей.

Везение во втором туре явно сопутствовало Германии – на 20-й минуте перекладина ее ворот отразила удар Варгаса при счете 0:1. А способность отыграть два мяча эта команда вчера точно не продемонстрировала.

Еще в одной игре везло обоим. Новая Зеландия повела в счете на 42-й минуте, воспользовавшись щедрым подарком Араухо. А тайм спустя, как Вы помните, крестовина помогла мексиканцам сохранить победный счет после удара Томаса.

Личностей в этот раз на поле обнаружил поменьше – семь. Причем пятеро из них участвовали все в том же насыщенном событиями поединке Новая Зеландия – Мексика.

Самой яркой фигурой для меня стал мексиканец Акино, терзавший оборону соперников на левом фланге и имеющий отношение к обоим голам своей команды.

Далее дружным строем идут португалец Роналду, чилиец Санчес и новозеландец Вуд. Возможно, даже последний запомнился чуть боле прочих.

Лучший гол второго тура, по версии «Акцентов», забил мексиканец Хименес, сравнявший счет в матче хлестким и эффектным ударом с разворота.

В целом, повторюсь, этот тур был пожиже первого. А ставший его исключением аттракцион неслыханной щедрости был возможен, пожалуй, лишь благодаря тому, что тренеру Мексики пришла в голову счастливая мысль поменять разом три четверти состава. И тут Зеландии пошла масть!

Говоря о турнирных перспективах, состав полуфиналистов видится таким: Германия, Португалия, Чили и Мексика. Вопрос лишь в том, не проиграет ли последняя России. Лично я предпосылок для этого не вижу. Впрочем, в футболе бывает всякое. И, кстати, мы уже были свидетелями того, как отдых, предоставленный основе команды, играет с нею злую шутку.