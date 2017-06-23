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Данченко переходит в Анжи

Полузащитник «Шахтера» будет выступать за российский клуб на правах аренды

  • 23.06.2017 12:29
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  • 1 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Олег Данченко
© ФК Шахтер Донецк. Олег Данченко
«Шахтер» объявил о переходе полузащитника Олега Данченко в «Анжи». Российский клуб арендовал игрока до конца сезона 2017/2018.
 
В минувшем сезоне УПЛ 22-летний хавбек выступал за одесский «Черноморец», где провел 24 матча.
 

Источник — ФК Шахтер

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