Данченко переходит в Анжи

«Шахтер» объявил о переходе полузащитника Олега Данченко в «Анжи». Российский клуб арендовал игрока до конца сезона 2017/2018.
В минувшем сезоне УПЛ 22-летний хавбек выступал за одесский «Черноморец», где провел 24 матча.
Напомним, ранее сообщалось, что украинец Максим Белый провел худший в карьере сезон за «Анжи».
Источник — ФК Шахтер
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.