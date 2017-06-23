Василь КОБІН: «Кварцяний за 40 років нічого не добився»

Василь Кобін разкритикував роботу головного тренера луцької «Волині» зауваживши, що Кварцяний не здобув за кар'єру жодного титулу.
– Віталій Кварцяний сказав: «Кобін, не граючи в «Шахтарі», отримував зарплату, яку отримують 100 донецьких гірників, які щодня наражаються на небезпеку в шахті». Що можете відповісти?
– Я цього питання довго чекав від журналістів. Тема Кварцяного мене дуже цікавить. Ви скажіть мені, скільки часу тренує Володимир (дослівно. – прим. редакції) Кварцяний? Що він за 40-50 років кар’єри виграв?
– Шосте місце «Волинь» займала.
– Я знаю, що медалі даються за перше, друге і третє. А за шосте місце є медаль? Людина стільки працювала – і нічого не добилася. Але далі лізе в футбол. На його місці я би вже завершив з футболом і займався своїми справами.
– Він ж виховав Тимощука, Хачеріді, Девіча.
– За 40 років трьох футболістів виховав? Хай буде 5, 10, 40. Але за 40 років нічого не добився. Може, не його справа, скільки Кобін заробляє? В нього є своя команда, хай їй розказує, як зайняти призові місця чи пограти в єврокубках.
Источник — Трибуна
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Чемпіон України в I лізі 2002 р.
Чемпіон України ЦР ДСТ «Авангард» 1984 р.
Володар Кубка України ЦР ДСТ «Авангард» 1983 р.
Кобін про цензуру теми війни в Шахтарі: "Казали, що це на наша справа. В принципі, так і є – це не наша справа, нехай там політики розбираються", - розповів Кобін."
Кобіну би мудрість проявити, а не мірятись піською з дідом.
Як максимов говорив: "зарплату нужно зарабатывать, а не получать".
Кобіну би мудрість проявити, а не мірятись піською з дідом.
Якась безпредметна дискусія.Кобіну би мудрість проявити, а не мірятись піською з дідом.
А не фик злить Васю
Кобін відверто заявив: " Війна це справа політиків, нехай вони розбираються ".
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