Василь КОБІН: «Кварцяний за 40 років нічого не добився»

Василь Кобін разкритикував роботу головного тренера луцької «Волині» зауваживши, що Кварцяний не здобув за кар'єру жодного титулу.

– Віталій Кварцяний сказав: «Кобін, не граючи в «Шахтарі», отримував зарплату, яку отримують 100 донецьких гірників, які щодня наражаються на небезпеку в шахті». Що можете відповісти?

– Я цього питання довго чекав від журналістів. Тема Кварцяного мене дуже цікавить. Ви скажіть мені, скільки часу тренує Володимир (дослівно. – прим. редакції) Кварцяний? Що він за 40-50 років кар’єри виграв?

– Шосте місце «Волинь» займала.

– Я знаю, що медалі даються за перше, друге і третє. А за шосте місце є медаль? Людина стільки працювала – і нічого не добилася. Але далі лізе в футбол. На його місці я би вже завершив з футболом і займався своїми справами.

– Він ж виховав Тимощука, Хачеріді, Девіча.

– За 40 років трьох футболістів виховав? Хай буде 5, 10, 40. Але за 40 років нічого не добився. Може, не його справа, скільки Кобін заробляє? В нього є своя команда, хай їй розказує, як зайняти призові місця чи пограти в єврокубках.