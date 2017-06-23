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Василь КОБІН: «Кварцяний за 40 років нічого не добився»

Экс-футболіст «Шахтаря» відповів критикою відомому українському тренеру

  • 23.06.2017 12:15
  • 1859 просмотров
  • 17 комментария
Метки
ФК Шахтар Донецьк. Василь Кобін
© ФК Шахтар Донецьк. Василь Кобін
Василь Кобін разкритикував роботу головного тренера луцької «Волині» зауваживши, що Кварцяний не здобув за кар'єру жодного титулу.
 
– Віталій Кварцяний сказав: «Кобін, не граючи в «Шахтарі», отримував зарплату, яку отримують 100 донецьких гірників, які щодня наражаються на небезпеку в шахті». Що можете відповісти?
– Я цього питання довго чекав від журналістів. Тема Кварцяного мене дуже цікавить. Ви скажіть мені, скільки часу тренує Володимир (дослівно. – прим. редакції) Кварцяний? Що він за 40-50 років кар’єри виграв?
 
– Шосте місце «Волинь» займала.
– Я знаю, що медалі даються за перше, друге і третє. А за шосте місце є медаль? Людина стільки працювала – і нічого не добилася. Але далі лізе в футбол. На його місці я би вже завершив з футболом і займався своїми справами.
 
– Він ж виховав Тимощука, Хачеріді, Девіча.
– За 40 років трьох футболістів виховав? Хай буде 5, 10, 40. Але за 40 років нічого не добився. Може, не його справа, скільки Кобін заробляє? В нього є своя команда, хай їй розказує, як зайняти призові місця чи пограти в єврокубках.

Источник — Трибуна

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Комментарии
    galashek7
    online
      galashek7, 23.06.2017 12:22
    +7
    "Полный " Вася))))
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    thebestfarmer
      thebestfarmer, 23.06.2017 12:28
    +12
    раніше медаль не давали якщо зіграв менше половини матчів
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    tolmak08
      tolmak08, 23.06.2017 12:29
    +8
    По большому счёту, Кобин прав!!!
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    Crusaider
    online
      Crusaider, 23.06.2017 12:29
    -1
    Чемпіон УРСР 1989 р. - Друга ліга, Шоста зона СРСР.
    Чемпіон України в I лізі 2002 р.
    Чемпіон України ЦР ДСТ «Авангард» 1984 р.
    Володар Кубка України ЦР ДСТ «Авангард» 1983 р.

    Кобін про цензуру теми війни в Шахтарі: "Казали, що це на наша справа. В принципі, так і є – це не наша справа, нехай там політики розбираються", - розповів Кобін."
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    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 23.06.2017 12:31
    +3
    Ну, так нельзя... Как мы без этого шоумена будем? Пусть остается, я всегда с нетерпением ожидаю его пресс-конференцию после игры, это второй Жириновский в футболе. Нет, без него никак...
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    FKTNMNTN
      FKTNMNTN, 23.06.2017 12:33
    +7
    Вася по делу. Насчет трех футболистов тоже полностью поддерживаю. Я вот например воспитанник Шахтера, один из многих неудавшихся футболистов, моим первым тренером был Евгений Яковлевич Шейко, далее тренировал Петр Пономаренко - реально легенда донецкой футбольной школы, через него прошли десятки значимых футболистов - эти люди воспитывали, такие же альтруисты есть и во всех футбольных школах Украины: в Запорожье, Днепре, Киеве, а Кварц физкультурник, который отлично только матерится.
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    dddkkl
      dddkkl, 23.06.2017 12:34
    +1
    А кварц у чому не правий?
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    Crusaider
    online
      Crusaider, 23.06.2017 12:34
    +4
    Якась безпредметна дискусія.
    Кобіну би мудрість проявити, а не мірятись піською з дідом.
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    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 23.06.2017 12:39
    +3
    А хто такий Вася Кобін і чого він добився ??? а, це мабуть той чувак, що сидячи в барі ставав чемпіоном України (за рахунок бразильців)... Зіграти за 8 років 80 матчів (з яких в старті мабуть 10)... Гра в Кубку проти сільських команд і гол-бісеклета - це вершина кар''єри! Так, в плані особистого життя ВК правий, не діло Кварца рахувати чужі гроші.... але і Кварц правий - посереднє нещастя отримує більше ніж вся Волинь (чи 100 шахтарів...) Тут один виновок - у Кобіна дуже хороший і пробивний агент!
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    dddkkl
      dddkkl, 23.06.2017 12:40
    +1
    Така ж фігня і з футболкозбирачем була. Коли баварія виграла лігу, а той казав шо він виграв. Після зеніту лавочніком став, а корчив з себе мєгафутболіста. Кобін взагалі за шахту не грав(яким би він там не був, але він не грав). Просидів стільки років, зп тільки отримував.
    Як максимов говорив: "зарплату нужно зарабатывать, а не получать".
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    rokkino
    rokkino, 23.06.2017 12:41
    0
    Crusaider, 23.06.2017 12:34
    Якась безпредметна дискусія.
    Кобіну би мудрість проявити, а не мірятись піською з дідом.
    А не фик злить Васю
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    Crusaider
    online
      Crusaider, 23.06.2017 12:46
    +1
    rokkino, 23.06.2017 12:41
    Crusaider, 23.06.2017 12:34
    Якась безпредметна дискусія.Кобіну би мудрість проявити, а не мірятись піською з дідом.

    А не фик злить Васю
    Хто того Васю знає, окрім бухгалтера по зарплаті в Шахтарі.
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    Crusaider
    online
      Crusaider, 23.06.2017 12:53
    -1
    В Кобіні обурює не його думка щодо Кварцяного, і навіть не те, що антиукраїнська цензура в Шахтарі його влаштовує.
    Кобін відверто заявив: " Війна це справа політиків, нехай вони розбираються ".
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    jwls
      jwls, 23.06.2017 12:53
    +1
    Тепер за 7 місце кубок є))
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    PTN PNH
      PTN PNH, 23.06.2017 12:56
    -1
    Вася,після закінчення кар"єри футбольора бери тренером команду умовного Крижополя і вигравай з нею ЧУкр.Тоді матимеш право критикувати тренера провінційнрго клубу за відсутність призових місць. А поки - це все балачки в стилі котів Леона.
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    Вова Бойко
      Вова Бойко, 23.06.2017 13:09
    0
    Вася а ти шо добився?????? Спостерігаючи як твої однокл.грають!!!!
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    ram-le
    online
    ram-le, 23.06.2017 13:21
    +1
    Вася, ты это серьёзно?!! Пусть меня банят, но ты тупой рогуль! А чего ты добился? Твои минуты на поле наверное самые дорогие в Украинском футболе. Никогда не был сторонником Кварцяного, его матершинного стиля общения. Но он тренер. Тренер - это основа футбола (я не говорю о дворовом футбике). Все ли тренеры были чемпионами или призёрами Украины? На всех места не хватит. Так они тоже никто? А тренеры детско-юношеского футбола, которые за копеечные зарплаты, ничего не выигрывая растят таких дебилов как ты? Ты говоришь, что ждал этого вопроса. А как его не ждать?! Ты наверное и сам себе его не раз задавал. Так что Вася бросай ты это дело, возвращайся в своё село и там всех развлекай своей бисеклетой. А в перерывах рассказывай СКОЛЬКО ж ты всего выиграл...
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