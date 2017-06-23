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Месси заплатит 255 тыс. евро штрафа вместо тюремного заключения

Аргентинца могли посадить на 21 месяц

  • 23.06.2017 12:18
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Newsbeat. Лионель Месси с отцом в зале суда
© Newsbeat. Лионель Месси с отцом в зале суда
Прокуратура Испании согласилась заменить тюремное заключение аргентинского форварда «Барселоны» Лионеля Месси на денежный штраф.
 
Футболист был приговорен к лишению свободы на 21 месяц за неуплату налогов в 2007-09 гг. на сумму в 4,1 млн евро. Однако учитывая смягчающие факторы (степень тяжести преступления, возврат денег и отсутствие судимости), тюрьму для Лео сменили штрафом из расчета 400 евро в день. Таким образом, Месси заплатит 255 тыс. евро, а его отец, приговоренный к 15-ти месяцам – 180 тыс.

Источник — Marca

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