Месси заплатит 255 тыс. евро штрафа вместо тюремного заключения

Прокуратура Испании согласилась заменить тюремное заключение аргентинского форварда «Барселоны» Лионеля Месси на денежный штраф.
Футболист был приговорен к лишению свободы на 21 месяц за неуплату налогов в 2007-09 гг. на сумму в 4,1 млн евро. Однако учитывая смягчающие факторы (степень тяжести преступления, возврат денег и отсутствие судимости), тюрьму для Лео сменили штрафом из расчета 400 евро в день. Таким образом, Месси заплатит 255 тыс. евро, а его отец, приговоренный к 15-ти месяцам – 180 тыс.
Источник — Marca
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