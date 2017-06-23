У Львові відбудеться фан-фестиваль футбольних уболівальників

29 червня - 2 липня 2017 року у Львові пройде вже одинадцятий за ліком традиційний міжнародний фан-фестиваль для футбольних вболівальників різних країн під назвою «EUROFANZ». Цього року турнір має назву «MASTERS-BET EUROFANZ-2017».

Інформацію про усі проведені фан-фестивалі, відповідні фото- та відео-матеріали розміщено на офіційній сторінці заходу в соціальній мережі Facebook та у Вікіпедії

Офіційний трейлер з анонсом фан-фестивалю «MASTERS-BET EUROFANZ-2017».

У футбольному турнірі «MASTERS-BET EUROFANZ-2017» прийматимуть участь фан-збірні наступних країн:

Франція, Швеція, Ірландія, Фінляндія, Словенія, Білорусь, Грузія, Латвія, а також фан-команди наступних клубів: «Ньюкасл» (Англія), «Копенгаген» (Данія), «Геренвен», «Феєнорд» (обидві - Нідерланди), «АІК» (Швеція), «Гельсінки» (Фінляндія), «Динамо Бухарест» (Румунія), «Зімбру» (Молдова), «Словацко», «Збройовка» (обидві - Чехія), «Дукла», «Спартак Миява» (обидві - Словаччина),

«Динамо Мінськ» (Білорусь), «Флора» (Естонія), плюс 2 команди від України - «Карпати» та фан-збірна України.

Разом 24 вболівальницькі команди з усієї Європи.

Матчі проходитимуть під живий коментар і музичний супровід.

Під час турніру відбудеться благодійна акція «Фанати Європи – львівським дітям». Делегації вболівальників привезуть до Львова гуманітарну допомогу у дитячі лікарні та інтернати.

Фан-фестиваль «MASTERS-BET EUROFANZ-2017» стане наймасштабнішим заходом подібного типу у всій Європі.

Адреси стадіонів і дати проведення матчів (вхід на стадіони – безкоштовний):

- Стадіон «Прогрес» (м. Львів, вул. Б. Януша, 1): 30 червня (10:00 - 20:00), 1 липня (10:30 - 16:30);

- Стадіон «Сокіл» (м. Львів, вул. Патона, 1): 30 червня (10:00 - 20:00), 1 липня (10:30 - 16:30);

- Стадіон СКА (м. Львів, вул. Клепарівська, 39-А): 30 червня (10:00 - 20:00);

- Стадіон «Україна» (м. Львів, вул. Липова Алея, 5): 2 липня (10:30 - 16:00) (2 півфінали, фінал, нагородження).

Попередня програма проведення фан-фестивалю:

• 29.06.2017 – команди прибувають до Львова, заселяються в готелі, офіційна прес-конференція;

• 30.06.2017 – матчі групового турніру;

• 01.07.2017 – матчі стадії плей-офф (1/8 і 1/4 фіналу), екскурсії містом;

• 02.07.2017 – півфінали, фінал, а також офіційна церемонія нагородження учасників, вручення командних та індивідуальних призів та велика вечірка в нічному клубі.