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У Львові відбудеться фан-фестиваль футбольних уболівальників

Місто Лева прийме 24 команди фанів із Европи

  • 23.06.2017 12:07
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У Львові відбудеться фан-фестиваль футбольних уболівальників
29 червня - 2 липня 2017 року у Львові пройде вже одинадцятий за ліком традиційний міжнародний фан-фестиваль для футбольних вболівальників різних країн під назвою «EUROFANZ». Цього року турнір має назву «MASTERS-BET EUROFANZ-2017».
 
Інформацію про усі проведені фан-фестивалі, відповідні фото- та відео-матеріали розміщено на офіційній сторінці заходу в соціальній мережі Facebook та у Вікіпедії:
 
Офіційний трейлер з анонсом фан-фестивалю «MASTERS-BET EUROFANZ-2017». 
 
 
У футбольному турнірі «MASTERS-BET EUROFANZ-2017» прийматимуть участь фан-збірні наступних країн:
Франція, Швеція, Ірландія, Фінляндія, Словенія, Білорусь, Грузія, Латвія, а також фан-команди наступних клубів: «Ньюкасл» (Англія), «Копенгаген» (Данія), «Геренвен», «Феєнорд» (обидві - Нідерланди), «АІК» (Швеція), «Гельсінки» (Фінляндія), «Динамо Бухарест» (Румунія), «Зімбру» (Молдова), «Словацко», «Збройовка» (обидві - Чехія), «Дукла», «Спартак Миява» (обидві - Словаччина), 
«Динамо Мінськ» (Білорусь), «Флора» (Естонія), плюс 2 команди від України - «Карпати» та фан-збірна України.
 
Разом 24 вболівальницькі команди з усієї Європи.
 
Матчі проходитимуть під живий коментар і музичний супровід.
Під час турніру відбудеться благодійна акція «Фанати Європи – львівським дітям». Делегації вболівальників привезуть до Львова гуманітарну допомогу у дитячі лікарні та інтернати.
 
Фан-фестиваль «MASTERS-BET EUROFANZ-2017» стане наймасштабнішим заходом подібного типу у всій Європі. 
 
Адреси стадіонів і дати проведення матчів (вхід на стадіони – безкоштовний):
- Стадіон «Прогрес» (м. Львів, вул. Б. Януша, 1): 30 червня (10:00 - 20:00), 1 липня (10:30 - 16:30);
- Стадіон «Сокіл» (м. Львів, вул. Патона, 1): 30 червня (10:00 - 20:00), 1 липня (10:30 - 16:30);
- Стадіон СКА (м. Львів, вул. Клепарівська, 39-А): 30 червня (10:00 - 20:00);
- Стадіон «Україна» (м. Львів, вул. Липова Алея, 5): 2 липня (10:30 - 16:00) (2 півфінали, фінал, нагородження).
 
Попередня програма проведення фан-фестивалю:
 
• 29.06.2017 – команди прибувають до Львова, заселяються в готелі, офіційна прес-конференція;
• 30.06.2017 – матчі групового турніру;
• 01.07.2017 – матчі стадії плей-офф (1/8 і 1/4 фіналу), екскурсії містом;
• 02.07.2017 – півфінали, фінал, а також офіційна церемонія нагородження учасників, вручення командних та індивідуальних призів та велика вечірка в нічному клубі.

Автор — 4itatel monitorov, Sport.ua

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