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Брандт может продолжить карьеру в Баварии

Полузащитник «Байера» может подписать контракт с мюнхенским клубом

  • 23.06.2017 11:52
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Метки
ФК Байер. Юлиан Брандт
© ФК Байер. Юлиан Брандт
Игрок «Байера» Юлиан Брандт в ближайшее время может пополнить ряды «Баварии». Баварцы уже договорились с 21-летним полузащитником об условиях личного контракта.
 
Соглашение будет действовать до 2019 года. Детали контракта пока не разглашаются.
 
В прошедшем сезоне Брандт сыграл за немецкий 40 матчей во всех турнирах, отметившись четырьмя голами и отдав восемь результативных ассистов.

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