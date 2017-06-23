Брандт может продолжить карьеру в Баварии

Игрок «Байера» Юлиан Брандт в ближайшее время может пополнить ряды «Баварии». Баварцы уже договорились с 21-летним полузащитником об условиях личного контракта.

Соглашение будет действовать до 2019 года. Детали контракта пока не разглашаются.

В прошедшем сезоне Брандт сыграл за немецкий 40 матчей во всех турнирах, отметившись четырьмя голами и отдав восемь результативных ассистов.