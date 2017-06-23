Сегодня Жилстрой-2 узнает соперников по Лиге чемпионов

Сегодня состоится жеребьевка отборочного раунда женской Лиги чемпионов. Сорок клубов поспорят за 11 путевок в 1/16 финала. Начало прямого эфира - в 14:30.
Процедура жеребьевки
Действующий обладатель трофея «Лион», по два ведущих клуба из девяти национальных ассоциаций с наивысшим рейтингом (включая тот же «Лион»), а также чемпионы 10-й, 11-й и 12-й ассоциации (Австрия, Шотландия и Норвегия) получили автоматический пропуск в 1/16 финала.
Перед жеребьевкой 40 участников будут разбиты на четыре позиции посева в соответствии с клубными коэффициентами. В каждой из десяти групп будет по одному клубу из четырех позиций посева.
Десять клубов были заранее названы хозяевами мини-турниров. Они будут распределены по группам первыми из отдельной корзины и займут в квартетах места согласно своему посеву.
Затем оставшиеся команды будут выбраны из корзины 2 (четвертая позиция посева), корзины 3 (третья позиция посева), корзины 4 (вторая позиция посева) и корзины 5 (первая позиция посева) и распределены по группам в соответствии с позициями посева.
Матчи пройдут с 22 по 28 августа в рамках мини-турниров на поле одной из команд группы.
Десять победителей групп и одна команда из числа финишировавших вторыми, у которой будет лучшая статистика против первого и третьего клубов своего квартета, выйдут в 1/16 финала.
Корзины для жеребьевки отборочного раунда
Корзина 1 - хозяева
«Аполлон» (CYP, позиция посева 1)
«Олимпия» Клуж (ROU, 1)
«Сараево-2000» (BIH, 1)
MTK (HUN, 2)
«Осиек» (CRO, 2)
«Пярну» (EST, 3)
«Олимпия» Любляна (SVN, 3)
«Брезница» (MNE, 4)
«Линфилд» (NIR, 4)
«Мартве» (GEO, 4)
Корзина 2 - позиция посева 4
«Хайвалия» (KOS)
РФШ (LVA)
«Суонси» (WAL)
«Истатов» (MKD)
«Норок» (MDA)
«Биркиркара» (MLT)
«Беттамбур» (LUX)
Корзина 3 - позиция посева 3
НСА София (BUL)
«Клаксвик» (FRO)
«Спортинг» (POR)
«Жилстрой-2» (UKR)
«Шелбурн» (IRL)
«Маккаби» Кирьят-Гат (ISR)
«Влазния» (ALB)
«Партизан» Бардеев (SVK)
Корзина 4 - позиция посева 2
«Конак Беледийеспор» (TUR)
ПК-35 (FIN)
«Штурм» (AUT)
«Авальдснес» (NOR)
«Хиберниан» (SCO)
«Минск» (BLR)
ПАОК (GRE)
«Аякс» (NED)
Корзина 5 - позиция посева 1
«Цюрих» (SUI)
«БИИК-Казыгурт» (KAZ)
«Спартак» Суботица (SRB)
«Медик» (POL)
«Стандард» (BEL)
«Гинтра Университетас» (LTU)
«Стьярнан» (ISL)
Прямая путевка в 1/16 финала
1 «Лион» (FRA, действующий победитель)
2 «Вольфсбург» (GER)
3 «Русенгорд» (SWE)
4 «Барселона» (ESP)
5 «Фортуна» Йорринг (DEN)
6 «Бавария» (GER)
7 «Брондбю» (DEN)
8 «Россиянка» (RUS)
9 «Манчестер Сити» (ENG)
10 «Глазго Сити» (SCO)
11 «Звезда-2005» (RUS)
12 «Брешия» (ITA)
13 «Славия Прага» (CZE)
14 «Спарта» Прага (CZE)
15 «Линчеппинг» (SWE)
16 «Челси» (ENG)
17 «Монпелье» (FRA)
18 ЛСК (NOR)
19 «Санкт-Пельтен» (AUT)
20 «Атлетико» (ESP)
21 «Фиорентина» (ITA)
Источник — УЕФА
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