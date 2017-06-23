Сегодня Жилстрой-2 узнает соперников по Лиге чемпионов

Сегодня состоится жеребьевка отборочного раунда женской Лиги чемпионов. Сорок клубов поспорят за 11 путевок в 1/16 финала. Начало прямого эфира - в 14:30.

Процедура жеребьевки

Действующий обладатель трофея «Лион», по два ведущих клуба из девяти национальных ассоциаций с наивысшим рейтингом (включая тот же «Лион»), а также чемпионы 10-й, 11-й и 12-й ассоциации (Австрия, Шотландия и Норвегия) получили автоматический пропуск в 1/16 финала.

Перед жеребьевкой 40 участников будут разбиты на четыре позиции посева в соответствии с клубными коэффициентами. В каждой из десяти групп будет по одному клубу из четырех позиций посева.

Десять клубов были заранее названы хозяевами мини-турниров. Они будут распределены по группам первыми из отдельной корзины и займут в квартетах места согласно своему посеву.

Затем оставшиеся команды будут выбраны из корзины 2 (четвертая позиция посева), корзины 3 (третья позиция посева), корзины 4 (вторая позиция посева) и корзины 5 (первая позиция посева) и распределены по группам в соответствии с позициями посева.

Матчи пройдут с 22 по 28 августа в рамках мини-турниров на поле одной из команд группы.

Десять победителей групп и одна команда из числа финишировавших вторыми, у которой будет лучшая статистика против первого и третьего клубов своего квартета, выйдут в 1/16 финала.

Корзины для жеребьевки отборочного раунда

Корзина 1 - хозяева

«Аполлон» (CYP, позиция посева 1)

«Олимпия» Клуж (ROU, 1)

«Сараево-2000» (BIH, 1)

MTK (HUN, 2)

«Осиек» (CRO, 2)

«Пярну» (EST, 3)

«Олимпия» Любляна (SVN, 3)

«Брезница» (MNE, 4)

«Линфилд» (NIR, 4)

«Мартве» (GEO, 4)

Корзина 2 - позиция посева 4

«Хайвалия» (KOS)

РФШ (LVA)

«Суонси» (WAL)

«Истатов» (MKD)

«Норок» (MDA)

«Биркиркара» (MLT)

«Беттамбур» (LUX)

Корзина 3 - позиция посева 3

НСА София (BUL)

«Клаксвик» (FRO)

«Спортинг» (POR)

«Жилстрой-2» (UKR)

«Шелбурн» (IRL)

«Маккаби» Кирьят-Гат (ISR)

«Влазния» (ALB)

«Партизан» Бардеев (SVK)

Корзина 4 - позиция посева 2

«Конак Беледийеспор» (TUR)

ПК-35 (FIN)

«Штурм» (AUT)

«Авальдснес» (NOR)

«Хиберниан» (SCO)

«Минск» (BLR)

ПАОК (GRE)

«Аякс» (NED)

Корзина 5 - позиция посева 1

«Цюрих» (SUI)

«БИИК-Казыгурт» (KAZ)

«Спартак» Суботица (SRB)

«Медик» (POL)

«Стандард» (BEL)

«Гинтра Университетас» (LTU)

«Стьярнан» (ISL)

Прямая путевка в 1/16 финала

1 «Лион» (FRA, действующий победитель)

2 «Вольфсбург» (GER)

3 «Русенгорд» (SWE)

4 «Барселона» (ESP)

5 «Фортуна» Йорринг (DEN)

6 «Бавария» (GER)

7 «Брондбю» (DEN)

8 «Россиянка» (RUS)

9 «Манчестер Сити» (ENG)

10 «Глазго Сити» (SCO)

11 «Звезда-2005» (RUS)

12 «Брешия» (ITA)

13 «Славия Прага» (CZE)

14 «Спарта» Прага (CZE)

15 «Линчеппинг» (SWE)

16 «Челси» (ENG)

17 «Монпелье» (FRA)

18 ЛСК (NOR)

19 «Санкт-Пельтен» (AUT)

20 «Атлетико» (ESP)

21 «Фиорентина» (ITA)