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Сегодня Жилстрой-2 узнает соперников по Лиге чемпионов

Украинская команда будет в 3-й корзине при жеребьевке

  • 23.06.2017 11:45
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Сегодня Жилстрой-2 узнает соперников по Лиге чемпионов
Сегодня состоится жеребьевка отборочного раунда женской Лиги чемпионов. Сорок клубов поспорят за 11 путевок в 1/16 финала. Начало прямого эфира - в 14:30. 
 
Процедура жеребьевки 
Действующий обладатель трофея «Лион», по два ведущих клуба из девяти национальных ассоциаций с наивысшим рейтингом (включая тот же «Лион»), а также чемпионы 10-й, 11-й и 12-й ассоциации (Австрия, Шотландия и Норвегия) получили автоматический пропуск в 1/16 финала. 
 
Перед жеребьевкой 40 участников будут разбиты на четыре позиции посева в соответствии с клубными коэффициентами. В каждой из десяти групп будет по одному клубу из четырех позиций посева. 
 
Десять клубов были заранее названы хозяевами мини-турниров. Они будут распределены по группам первыми из отдельной корзины и займут в квартетах места согласно своему посеву. 
 
Затем оставшиеся команды будут выбраны из корзины 2 (четвертая позиция посева), корзины 3 (третья позиция посева), корзины 4 (вторая позиция посева) и корзины 5 (первая позиция посева) и распределены по группам в соответствии с позициями посева. 
 
Матчи пройдут с 22 по 28 августа в рамках мини-турниров на поле одной из команд группы. 
 
Десять победителей групп и одна команда из числа финишировавших вторыми, у которой будет лучшая статистика против первого и третьего клубов своего квартета, выйдут в 1/16 финала. 
 
Корзины для жеребьевки отборочного раунда 
Корзина 1 - хозяева 
«Аполлон» (CYP, позиция посева 1) 
«Олимпия» Клуж (ROU, 1) 
«Сараево-2000» (BIH, 1) 
MTK (HUN, 2) 
«Осиек» (CRO, 2) 
«Пярну» (EST, 3) 
«Олимпия» Любляна (SVN, 3) 
«Брезница» (MNE, 4) 
«Линфилд» (NIR, 4) 
«Мартве» (GEO, 4) 
 
Корзина 2 - позиция посева 4 
«Хайвалия» (KOS) 
РФШ (LVA) 
«Суонси» (WAL) 
«Истатов» (MKD) 
«Норок» (MDA) 
«Биркиркара» (MLT) 
«Беттамбур» (LUX) 
 
Корзина 3 - позиция посева 3 
НСА София (BUL) 
«Клаксвик» (FRO) 
«Спортинг» (POR) 
«Жилстрой-2» (UKR) 
«Шелбурн» (IRL) 
«Маккаби» Кирьят-Гат (ISR) 
«Влазния» (ALB) 
«Партизан» Бардеев (SVK) 
 
Корзина 4 - позиция посева 2 
«Конак Беледийеспор» (TUR) 
ПК-35 (FIN) 
«Штурм» (AUT) 
«Авальдснес» (NOR) 
«Хиберниан» (SCO) 
«Минск» (BLR) 
ПАОК (GRE) 
«Аякс» (NED) 
 
Корзина 5 - позиция посева 1 
«Цюрих» (SUI) 
«БИИК-Казыгурт» (KAZ) 
«Спартак» Суботица (SRB) 
«Медик» (POL) 
«Стандард» (BEL) 
«Гинтра Университетас» (LTU) 
«Стьярнан» (ISL) 
 
Прямая путевка в 1/16 финала 
1 «Лион» (FRA, действующий победитель) 
2 «Вольфсбург» (GER) 
3 «Русенгорд» (SWE) 
4 «Барселона» (ESP) 
5 «Фортуна» Йорринг (DEN) 
6 «Бавария» (GER) 
7 «Брондбю» (DEN) 
8 «Россиянка» (RUS) 
9 «Манчестер Сити» (ENG) 
10 «Глазго Сити» (SCO) 
11 «Звезда-2005» (RUS) 
12 «Брешия» (ITA) 
13 «Славия Прага» (CZE) 
14 «Спарта» Прага (CZE) 
15 «Линчеппинг» (SWE) 
16 «Челси» (ENG) 
17 «Монпелье» (FRA) 
18 ЛСК (NOR) 
19 «Санкт-Пельтен» (AUT) 
20 «Атлетико» (ESP) 
21 «Фиорентина» (ITA)

Источник — УЕФА

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